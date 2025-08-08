Falcao García estuvo cerca de “traicionar” a Millonarios: tuvo contactos con otro equipo histórico en Colombia

Falcao García se convirtió en referente de Millonarios pese a jugar solo un año y no conseguir título - crédito Aymer Andrés Álvarez/Colprensa

Falcao García ya cumplió más de un mes sin equipo desde su despedida de Millonarios, con el que no renovó contrato el 30 de junio por problemas personales y familiares que no le permitieron seguir con el club ni en el fútbol colombiano por otros seis meses más, como el club lo tenía planeado al final del primer semestre.

El “Tigre” estuvo cerca de firmar con otro club tras su experiencia con los azules, fue contactado por un reconocido entrenador que lo quería para un equipo en el fútbol colombiano, que buscaba el mismo éxito en mercadeo y apoyo de los aficionados con el máximo goleador histórico en la Tricolor, además de ser una leyenda en el deporte nacional.

Por el momento, el delantero sigue en proceso de definir su futuro en el mercado de fichajes, con los últimos días abierto en Europa y distintas partes del mundo, con una oferta en la mesa que está analizando, pues cabe recordar que el samario tiene 39 años y ya considera el retiro de la actividad profesional.

Otro equipo en Colombia buscó a Falcao

En el momento que el delantero terminó su vínculo con Millonarios, se empezaron a escuchar de conjuntos interesados en el jugador, en especial en el fútbol colombiano por su experiencia en Millonarios, en la que marcó 11 goles entre 2024 y 2025, aunque el salario era el principal impedimento.

Deportivo Cali fue el club que trató de quedarse con Falcao García, debido a que Alberto Gamero tomó el mando de los vallecaucanos y fue el encargado de hablar con el samario, dada la amistad que tuvieron en el segundo semestre de 2024, cuando lo recibió en su arribo a Bogotá y jugar con los azules.

Falcao terminó contrato con Millonarios el 30 de junio de 2025, tras perder 2-1 ante Santa Fe - crédito Colprensa

Durante una entrevista en el programa ESPN F90, el técnico reveló que llamó al “Tigre”, que estaba de vacaciones, y le comentó de su proyecto con los “Azucareros”, que comenzó en julio de 2025 y con el objetivo de salvar a la institución del descenso, pelear la entrada a los cuadrangulares y el título de la Liga BetPlay.

Gamero le dijo a Falcao que “necesitando un 9 y tú por allá. Aquí te espero”, aunque asegurando que “lo hace en broma. Es muy difícil”, mientras que la respuesta del futbolista de 39 años, que está en Europa de descanso, fue la siguiente: “No profe, no iría a un equipo diferente a Millonarios”, por su lealtad al club del que es hincha.

Alberto Gamero trató de convencer a Falcao de firmar con el Deportivo Cali, sabiendo que diría que no - crédito Colprensa

No es la primera vez que se habla de un equipo colombiano buscando al samario, pues Junior de Barranquilla también lo intentó, según Felipe Sierra, al preguntar condiciones de su salario y hasta ahí llegó el interés, ya que el jugador habría exigido mucho más de lo que ganaba con el “Ballet Azul”.

“Se han producido los primeros contactos”

Hasta el momento, solo se conoce de un equipo realmente interesado en Falcao García, que es nada menos que el Real Murcia, un equipo de la tercera división de España, según el medio local Onda Digital: “El jugador, que ahora está libre después de acabar su experiencia en Millonarios de Bogotá, el histórico club en el que jugó Alfredo Di Stéfano antes de su fichaje por el Real Madrid”.

Falcao habría sido ofrecido al cuadro español - crédito @realmurciacf_oficial / Instagram

“El club murcianista va a evaluar pros y contras, analizando el rendimiento futbolístico que puede ofrecer Falcao con 39 años y el costo de la operación”, mencionó el portal web, además de que la institución analiza “todas las posibilidades y perspectivas que abriría el fichaje, y ya se han producido los primeros contactos preliminares, a través de la persona que ha puesto en contacto a las dos partes, club y futbolista”.