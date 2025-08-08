Desmanes en el Movistar Arena también arruinaron el fútbol colombiano: se aplazarán los clásicos de Millonarios vs. Santa Fe

Los partidos de Millonarios vs. Santa Fe en agosto se vieron afectados por los disturbios en el Movistar Arena el 6 de agosto - crédito Colprensa

Siguen las secuelas por los disturbios en el Movistar Arena el miércoles 6 de agosto, cuando un grupo de personas empezó una batalla campal dentro del recinto en el concierto del grupo argentino Damas Gratis, que dejó una persona muerta y más de 20 heridos, con la Policía investigando lo ocurrido.

Debido a que hubo hinchas involucrados, la Alcaldía de Bogotá tomó la decisión de que se aplacen los clásicos entre Millonarios y Santa Fe, que se realizarían en agosto, en una decisión polémica y que golpea fuertemente a los clubes, así como a todos los aficionados de las dos instituciones que esperaban esos encuentros.

Mientras tanto, las autoridades esperan dar con los responsables de los desmanes en el Movistar Arena, entre los que se encuentra una mujer que aparece en varios videos peleando con los demás asistentes al evento musical, sumado a los cuantiosos daños materiales en el lugar, desde las puertas de acceso, hasta las sillas en las graderías.

¿Qué pasará con los clásicos de Millonarios y Santa Fe?

Aunque son hechos que no tienen relación, el concierto de Damas Gratis tenía entre sus asistentes a varios miembros de las llamadas “barras bravas” de distintos clubes de Bogotá y el país, debido a que sus canciones son muy utilizadas para los coros que presentan en los partidos de fútbol, cambiando la letra solamente.

La Alcaldía de Bogotá tomó la decisión de que se aplacen los partidos de Millonarios y Santa Fe, tanto en la Liga Femenina como la Liga BetPlay, debido a que no están garantizadas las condiciones de seguridad para esos encuentros tras los desmanes en el Movistar Arena, en el que uno de los fallecidos era miembro del grupo Guardia Albirroja Sur, simpatizantes de los cardenales.

Un muerto y varios heridos dejo enfrentamiento de asistentes a concierto de Damas Gratis en Bogotá - crédito redes sociales/X

A falta de un anuncio oficial, medios como El VBar Caracol y el periodista Juan José Mantilla filtraron la información en redes sociales, pues el Gobierno distrital hizo la petición al comité de convivencia, que es el encargado de la realización de los partidos oficiales en la capital y manejar la logística para el control de los aficionados.

De esta manera, el duelo de la Liga Femenina no se jugará el sábado 9 de agosto, por los cuadrangulares, mientras que queda por saber la nueva fecha para el partido adelantado de la fecha 17 de la Liga BetPlay, que estaba programado para el miércoles 13 de agosto en El Campín, y en ambas presentaciones el local es Santa Fe.

Millonarios y Santa Fe se iban a enfrentar el miércoles 13 de agosto en El Campín - crédito Colprensa

La Dimayor ahora deberá buscar un espacio para los dos compromisos, debido a que tiene otros compromisos aplazados en el campeonato por otros temas aislados, además de los juegos por la Copa Sudamericana del América, Bucaramanga y Once Caldas, ahora con los rojos y manizaleños en octavos de final.

“Que se desescalen las condiciones de conflictividad”

Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, fue el encargado de anunciar la petición de la Alcaldía Mayor para que no se realicen los dos juegos de la rama masculina y femenina, hasta que se garantice la seguridad para ese y cualquier evento que involucre a miembros de las “barras bravas”.

“Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días", escribió el funcionario en su cuenta de X, durante el viernes 8 de agosto y que generó polémica en los usuarios.

Los partidos de Santa Fe y Millonarios, por Liga Femenina y la Liga BetPlay, serán aplazados por decisión de la Alcaldía de Bogotá - crédito @GAquinteroA/X

El secretario de Gobierno añadió que “en la sesión de la Comisión Distrital de Fútbol solicitaremos a la Dimayor el aplazamiento del partido de fútbol femenino Millonarios vs Santa Fe de mañana y la reconsideración de la fecha del partido entre los planteles masculinos de estos mismos equipos programado para el 13 de agosto“.