Jhon Jáder Durán está cerca de su primer fracaso con Fenerbahce y preocupa a José Mourinho: esto dijo el técnico

Jhon Jáder Durán debutó en la Champions League con el Fenerbahce ante el Feyenoord - crédito @Fenerbahçe / Instagram

Jhon Jáder Durán no tuvo su mejor presentación en el Fenerbahce, que hizo su debut en la tercera fase previa de la Champions League contra el Feyenoord y lo superó por 2-1 en el compromiso de ida, arriesgando casi que toda la campaña del cuadro turco en la temporada 2025/2026.

El técnico José Mourinho no solo está preocupado por el club, sino por Durán, que no fue titular en el compromiso en los Países Bajos, ingresó en el segundo tiempo y realizó muy poco para evitar la caída, que los deja obligados a ganar en la vuelta en Estambul para llegar a la última ronda de clasificación.

Cabe recordar que el colombiano se encuentra a préstamo desde Al Nassr, equipo que lo cedió porque no tuvo su mejor rendimiento en Arabia Saudita, dándole la oportunidad de regresar a Europa para retomar su nivel y que será clave para la convocatoria de la selección cafetera.

Flojo debut de Durán

La expectativa en torno al partido de vuelta entre Fenerbahce y Feyenoord se intensificó tras la derrota del equipo turco en Países Bajos, que lo deja con la obligación de remontar la serie en Estambul si aspira a continuar en la UEFA Champions League, el martes 12 de agosto a las 12:00 (hora de Colombia) en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu.

La noticia principal gira en torno al debut oficial de Jhon Jader Durán con la camiseta de Fenerbahce. El delantero colombiano, que ya había disputado tres partidos amistosos, sumó sus primeros minutos oficiales en la derrota 2-1 frente a Feyenoord por la ida de la tercera fase de clasificación del torneo continental. Durán inició el encuentro en el banco de suplentes y entró al campo en el minuto 58, sustituyendo a İrfan Kahveci.

Jhon Jáder Durán entró en el segundo tiempo para el duelo del Fenerbahce y el Feyenoord - crédito Fenerbahce

El análisis posterior al partido, recogido por Sofascore, revela que el cafetero, con apenas poco más de media hora en el terreno de juego, registró 33% de precisión en los pases, ganó cuatro de seis duelos individuales y recibió dos faltas. Estos datos reflejan una participación activa, aunque todavía lejos de su mejor versión física, como reconoció el propio entrenador del equipo turco.

Por esa razón, hay muchas dudas entre los aficionados y la prensa sobre el verdadero nivel del colombiano para el inicio de la temporada, pues una eliminación de la Champions no se lo perdonaría nadie por toda la expectativa que generó con su arribo a Estambul.

Fenerbahce perdió 2-1 ante el Feyenoord de los Países Bajos, en la ida de la ronda clasificatoria de la Champions League - crédito Feyenoord

“Tampoco está en su mejor estado físico”

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, José Mourinho abordó el rendimiento de sus dirigidos y la situación particular del atacante colombiano. El técnico portugués admitió: “Jhon (Durán) tampoco está en su mejor estado físico, pero su presencia siempre crea un partido muy dinámico y beneficioso. Creo que el equipo jugó muy bien en la segunda mitad”.

El técnico del Fenerbahce, José Mourinho, confía en que remonte la serie ante el Fenerbahce, pero mejorando el nivel de varios de sus jugadores - crédito Fenerbahce

Mourinho también se refirió al balance general del partido y a las perspectivas para la serie: “Veo una probabilidad de 50-50, como dije ayer y antes. Estamos en la primera mitad y perdiendo 2-1 al descanso. Creo que hoy estuvimos mucho mejor, especialmente en la segunda parte, pero como dije, estamos en la ida del torneo. Por supuesto, estamos decepcionados con el resultado del partido porque estuvimos muy, muy bien en la segunda parte. Dominamos el partido”.

El desafío para Fenerbahce es claro: revertir la desventaja en casa para mantener vivas sus aspiraciones en la UEFA Champions League. La actuación de Jhon Jader Durán en el partido de vuelta será observada con atención, tanto por su potencial de desequilibrio como por la expectativa de que alcance su mejor forma física en el momento más decisivo de la temporada.