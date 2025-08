Entre lágrimas, Catalina Usme confirmó su despedida de la selección Colombia: “Era la última”

Usme confirmó que jugó su último partido con la selección - crédito FIFA

El 2 de agosto, la selección Colombia cayó en la final de la Copa América femenina ante Brasil, lo que marcó la cuarta derrota en estas instancias para la Tricolor.

A pesar de que las cafeteras estuvieron adelante del marcador hasta en tres ocasiones, el título se escapó a falta de 30 segundos por una anotación de Martha, figura del equipo brasileño.

Finalmente, en la tanda de penales tres colombianas fallaron su cobro y la selección perdió la oportunidad de sumar su primer título en la rama femenina; sin embargo, la capitana Catalina Usme calificó como un éxito la participación del equipo.

“El equipo viene en un ascenso importante. Viene cerrando esa brecha con equipos que antes nos costaban un montón. Por ahí nos siguen contando los detalles que en el deporte competitivo es así, pero yo me siento completamente orgullosa de este equipo, de lo que hemos construido y no hablo de lo deportivo“, declaró Usme en zona mixta en Ecuador.

Usme ha sido una de las pioneras del fútbol femenino en Colombia - crédito Reuters

Antes de dejar el estadio en Quito, Usme también anticipó que el partido contra Brasil pudo haber significado su despedida de la selección.

“Yo creo que hay que ver también lo bueno y lo que hemos podido hacer por estas nuevas generaciones. Así que nada, que crean, que sueñen muy grande, que al final de tanto intentarlo y de tanto hacer las cosas bien, porque se han hecho las cosas bien, feliz por ellas que van a tener mucho“.

Catalina Usme confirmó la noticia en su llegada a Colombia

Catalina Usme jugó cuatro partidos de la Copa América Femenina - crédito Conmebol

En la llegada de la selección Colombia a Bogotá, Usme volvió a atender a los medios de comunicación para resaltar la transformación que ha tenido el fútbol femenino.

“Este es un proyecto lindo que venimos construyendo, es muy difícil construir un proyecto desde adentro. Es el momento en el que la brecha más cerrada está. Crear una familia es supercomplicado”

La mediocampista aprovechó para revelar detalles de la lesión que le impidió ser titular en la mayoría de partidos de la Copa América.

“Yo siento que este equipo es diferente, no solamente en el deportivo… Creo que ha sido el golpe más duro que me ha dado el fútbol, justo en el entrenamiento antes de iniciar competencia me lesione en el isquio, tratamos por todos los medios y cargue con eso todo el torneo”.

Usme es una de las pioneras del fútbol femenino en Colombia - crédito Colprensa

Por último, Catalina Usme confirmó que tras pensarlo en el vuelo desde Ecuador, tomó la decisión de dejar definitivamente la selección femenina.

“De pronto, ese momento en el que uno sabe que no puede estar es frustrante, saber que era la última (para de hablar y llora). Gracias, que más les podemos decir. Ver lo que el fútbol femenino tiene es todo lo que hemos soñado, a esas niñas les espera un futuro maravilloso”.

La importancia de Catalina Usme en el fútbol femenino

Catalina Usme fue la capitana de Colombia en la mayoría de torneos que disputó - crédito Reuters

Debido a problemas extra futbolísticos que ha tenido Yoreli Rincón con directivos del país, el liderazgo en la selección Colombia femenina fue asumido por Catalina Usme, que hasta la fecha sigue siendo la máxima goleadora de la Tricolor.

De cierta forma, Usme se ha convertido en la referente de las mujeres que sueñan con jugar fútbol de manera profesional; además, ha sido la capitana de la selección Colombia, guiando a las figuras de la nueva generación.

La mediocampista ha jugado dos torneos mundiales, tres Juegos Olímpicos y ha sumado siete títulos durante su carrera, su último equipo fue Galatasaray de Turquia, con el que rescindió contrato antes de que comenzará la Copa América, se especula que volverá a América de Cali para terminar su carrera en Colombia.