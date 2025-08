El mensaje de Catalina Usme, que sonó a despedida tras perder la Copa América: “Ya quizás para nosotras no fue”

La máxima goleadora de la selección Colombia podría decir adiós a vestir la camiseta tricolor - crédito DSports

La selección Colombia se le escapó una nueva oportunidad de ser campeona de la Copa América Femenina, luego de perder en la tanda de penaltis la edición 2025 ante Brasil.

La Tricolor, aunque empezó ganando, en el último minuto de los 90 reglamentarios vio como la histórica Marta igualó el resultado y forzó la prórroga y posterior definición desde los 12 pasos, donde las cobradoras de la Canarinha fueron más efectivas y terminaron festejando el campeonato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las reflexiones que más viralidad ha tenido ha sido el de Catalina Usme, máxima goleadora de la selección Colombia y capitana en los recientes procesos de la Tricolor, en donde deja en el aire su continuidad.

Catalina Usme jugó cuatro partidos de la Copa América Femenina - crédito Conmebol

En declaraciones a DSports, la referente inició hablando de todo lo que se ha construido en el fútbol femenino de Colombia y como cada vez se compite de mejor manera contra selecciones como Brasil, que ha dominado históricamente la categoría:

“El equipo viene en un ascenso importante. Viene cerrando esa brecha con equipos que antes nos costaban un montón. Por ahí nos siguen contando los detalles que en el deporte competitivo es así, pero yo me siento completamente orgullosa de este equipo, de lo que hemos construido y no hablo de lo deportivo, lo deportivo.

No es fácil construir, pero realmente construir un equipo dentro es muy difícil por muchas cosas y esto ha sido muy diferente desde hace mucho tiempo. Así que nada, nada que reprocharle a ninguna y al equipo. Yo creo que fuimos dignos de esa final. Estuvimos a un minuto de poder llevarnos ese título, pero bueno, lo que le decía a ellas, al final le quedan muchas Copa América y no me cabe la menor duda de que va a llegar".

Linda Caicedo es la llamada a tomar el relevo de Catalina Usme - crédito Conmebol

Antes de referirse a su futuro en el combinado nacional, Catalina Usme, habló sobre como afrontar la tristeza por las derrotas y como apoyar a las jugadoras más jóvenes como Linda Caicedo, Valerín Loboa y Luisa Agudelo:

“Cuando llegan esos momentos, desde el momento más solitario del deportista, porque lastimosamente nadie ve el detrás de, todo el mundo, es simplemente el resultado. Pero yo siempre les digo que se tienen que acostumbrar a eso y a trabajar por ellas y para ellos. Para las personas que que siempre han estado ahí” declaró la delantera

Por último, vinieron las declaraciones en donde da a entender que su ciclo en la selección Colombia ha llegado a su fin, al decir que no pudo completar el objetivo de ser campeonas de un torneo oficial:

Catalina Usme ha marcado 62 goles con la camiseta de la selección Colombia - crédito Conmebol

“Lo que a mí me enorgullece enormemente ver tantas niñas que vienen detrás de nosotros, ya quizás para nosotras no fue y pues también es triste, pero yo creo que hay que ver también lo bueno y lo que hemos podido hacer por estas nuevas generaciones. Así que nada, que crean que sueñen muy grande, que al final de tanto intentarlo y de tanto hacer las cosas bien porque se han hecho las cosas bien. Así que feliz por ellas que van a tener mucho y seguiremos teniendo cada una para rato. No sé, Gracias. Lo veremos después de esto".

Catalina Usme a la fecha jugó 127 partidos con la camiseta de la selección Colombia, siendo la futbolista que más veces vistió la Amarilla y además ha celebrado 62 goles con las “Superpoderosas”, siendo no solo la goleadora de la selección femenina, sino también de todas las categorías de la selección.

En la reciente Copa América, la atacante sumó 251 minutos, producto de 4 partidos en donde dio dos asistencias, en el partido contra la selección de Bolivia.