Estas fueron las razones por las que Bayern Múnich contrató a Luis Díaz: “Aporta todo lo que necesitamos”

Luis Díaz está contento por llegar al Bayern Munich, en el que tiene altas opciones de seguir siendo campeón - crédito Europa Press

Luis Díaz ya está a disposición en el Bayern Múnich para jugar, solo necesitó unos pocos días para adaptarse a sus compañeros y el cuerpo técnico, que el sábado 2 de agosto lo pondrá en cancha para enfrentar al Olympique Lyon, en un amistoso de preparación para la nueva temporada.

Tanto “Lucho” como el Bayern están sincronizados con lo que desean lograr, ya que el cuadro alemán explicó las razones para elegir al atacante de 28 años, que pese a estar cerca de los 30 y que costó una fortuna, es una apuesta enorme para la institución de cara a los próximos años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Se espera que el extremo izquierdo sea determinante para el entrenador Vincent Kompany, que está obligado a salir campeón en la Bundesliga, en la que siempre es favorito al título, la Copa de Alemania y la Champions League, este último es la meta principal en la temporada.

“Algo ofensivo”

De todos los extremos que aparecieron en el mercado, el cuadro alemán se inclinó por una opción que era casi imposible por su valor en el mercado de fichajes, con más inclinación por el Barcelona y que era figura del Liverpool, pero todo se facilitó por la disposición de la institución y la decisión del jugador para salir de los Reds.

En charla con los medios, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, explicó las razones para la contratación de Luis Díaz, para aprovechar todo lo que aportó en el Liverpool y que sea beneficioso para el cuadro alemán, que quiere salir campeón de la Champions.

Luis Díaz acompañado por el director deportivo Max Eberl, en la presentación con el Bayern Munich a los medios - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El directivo explicó que se buscaba “algo ofensivo” para la plantilla del técnico Vincent Kompany, un jugador con “ritmo y fiabilidad”, por el que se decidieron “relativamente rápido” porque “aporta todo lo que necesitamos”, de ahí que gastaron 75 millones de euros.

“Rápidamente, quedó claro que Lucho quería venir con nosotros”, dijo Eberl a los medios de comunicación, añadiendo que el impacto en los aficionados ha sido positivo: “Estamos muy contentos de que esté aquí; nos dejará una huella inmediata. Ya ha rendido al máximo nivel”.

La velocidad, regate y llegada a gol de Luis Díaz sorprendieron mucho a los directivos de Bayern - crédito Heiko Becker/REUTERS

El director deportivo terminó diciendo que “él tenía ganas de un nuevo reto, de un nuevo desafío. La edad se puede discutir, pero es uno de 10-15 puntos que se pueden decir. Hay que mirar el mercado y si uno mira jugadores en esta edad, se pagan estas cifras y él tiene la calidad, el compromiso y puede jugar con nosotros 5-6 años y si mantiene esa calidad, hemos hecho todo correcto”.

“Mis expectativas son grandes, quería un equipo grande”

Durante la rueda de prensa, Luis Díaz también se refirió a sus aspiraciones en el Bayern y lo que puede darle al club: “Sé el jugador que soy, sé lo que hoy en día estoy dando en cada club que voy, sé lo que me estoy jugando cada año. He crecido demasiado futbolísticamente. No puedo decir si valgo los 70 - 75 millones que decidieron pagar los clubes, pero yo vengo a demostrar por qué me eligieron a mí, porque me querían en el equipo y tratar de demostrarlo en el campo”.

Luis Díaz dejó claro que quiere salir campeón con el Bayern Munich y dejar huella en la institución - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El guajiro también explicó la razón para llegar a Alemania y dejar Inglaterra: “Elegí el Bayern porque mis objetivos y mis metas son grandes. Mis expectativas son grandes, quería un equipo grande, un club grande, acá no va a ser la excepción. Vengo a un club con mucha historia, así que competir para ganar todo, todo lo que tengamos para disputar, así que ese es mi objetivo, acomodarme al equipo porque va a ser importante para los partidos”.

“La verdad que sentirme parte de ellos me llena de orgullo; siempre soñé con estar en los clubes más grandes del mundo y lo estoy disfrutando al máximo. Trato de estar tranquilo y tener los pies en la tierra. Tartar de acomodarme lo más pronto, porque estoy que me juego. Quiero aportar con goles, asistencias, la dinámica del juego, dribling; muy feliz por ser parte de este club”, añadió.