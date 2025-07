Jhon Jáder Durán no se guardó nada y reveló como fue su relación con Cristiano Ronaldo en Al-Nassr: “No tuve la oportunidad de pasar tiempo con él”

Jhon Jáder Durán habló de cómo fue su relación con Cristiano Ronaldo en Al-Nassr - crédito Stringer / REUTERS

La historia de Jhon Jáder Durán en Al-Nassr fue muy corta, pese a que aún sus derechos deportivos siguen perteneciendo al cuadro saudí.

En su estadía en la liga árabe, el exjugador de Envigado, Chicago Fire, de Estados Unidos, y Aston Villa, de Inglaterra, pudo compartir con uno de las estrellas del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo.

Uno de los rumores que se formó en el entorno del Al-Nassr, antes, durante y después de la renovación de Cristiano Ronaldo, fue la influencia que tuvo el delantero portugués para decidir sobre la continuidad de algunos de sus compañeros.

En charla con la agencia turca Adadolu, el 25 de julio de 2025, y que se replicó en medios de comunicación deportivos de dicho país como A Spor, Durán explicó cómo fue su relación con el astro portugués, dando a entender que nunca hubo un acercamiento personal con Ronaldo.

“No he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con Cristiano Ronaldo. Pasamos mucho tiempo en el campo y es un jugador increíble, como también en el vestuario”, dijo.

Por otra parte, aseguró que Cristiano es un jugador normal, como cualquier otro, y que tuvo la posibilidad de conocerlo en el camerino como en el campo de juego.

“Es una persona común y corriente, pero no compartimos mucho por fuera de las canchas. Diría que lo conozco más como jugador que como persona y un buen futbolista, tanto en el vestuario como dentro de la cancha”, recordó.

Otras declaraciones de Jhon Jáder Durán como jugador del Fenerbahce: comparaciones y su ídolo

En la misma charla, también se refirió a las comparaciones que comienzan a realizar en redes sociales entre él y el delantero nigeriano, figura del Galatasaray, Victor Osimhen.

"No me gustan este tipo de comparaciones. Al fin y al cabo, todos tenemos trayectorias y estilos diferentes. Creo que soy un jugador único a mi manera. Por eso, no me gustan este tipo de comparaciones. Claro que es un muy buen jugador, un jugador con pasión por el fútbol, pero cada uno tiene cualidades y características diferentes. No puedo decir que sea mejor que yo, ni yo mejor que él. Ambos somos jugadores que nos esforzamos al máximo por nuestro club. Espero que cuando nos encontremos, sea un buen espectáculo para la afición y que todos lo disfruten“, dijo.

En adición a lo que habló, explicó que una de las razones por las cuales fichó por el Fenerbahçe.

“Echo de menos jugar la Champions League. Como club, queremos estar en ella. Queremos participar en ese torneo porque, en mi opinión, es el torneo más importante para los clubes. Queremos estar en la Champions League y dar una buena imagen allí”, destacó.

Y tuvo la oportunidad para revelar a uno de sus referentes en el frente de ataque, como lo es el exatacante sueco, y hoy dirigente del Milán, Zlatan Ibrahimovic

“Claro que tengo un objetivo, pero en realidad es un objetivo que me he marcado yo mismo. Quiero mantenerlo en secreto. Ya veremos si marcaré más o menos goles de lo que me gustaría, pero claro que tengo un objetivo. Como delantero centro, idolatro a Zlatan Ibrahimovic”, explicó.

Cuándo juegan y a qué horas se enfrentan Richard Ríos y Jhon Durán

El 26 de julio de 2025 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio da Luz de Lisboa, Portugal, lugar donde juega el Benfica en condición de local, el cuadro turco enfrentará a las Águilas de Portugal.

El equipo dirigido por el portugués Bruno Lage, que disputó en Estados Unidos el Mundial de Clubes de Estados Unidos, quedando eliminado en octavos de final ante el campeón del mundo (Chelsea de Inglaterra), el 28 de junio de 2025, tendrá su primer partido de pretemporada ante el cuadro turco.

Justamente, en su última salida ante los ingleses, cayeron por 4-1 en la prórroga ante Chelsea, tras empatar 1-1 en los 90 minutos.

Con goles del defensor inglés Reece James al minuto 64 para Chelsea y de el atacante argentino Ángel Di María (hoy futbolista de Rosario Central) al 90+5 de tiro penal, el partido se tuvo que definir desde los tiempos extra.

Por los lados del Fenerbahçe de Durán, ya comenzó su pretemporada y este será su cuarto partido, bajo las órdenes de José Mourinho.

En el debut de Jhon Jáder Durán, con la camiseta del equipo de Estambul, el 23 de julio de 2025, se destapó con un doblete ante el Al-Ittihad de Arabia Saudita, equipo en donde juega el delantero francés y exfigura del Real Madrid, Karim Benzema.

Con anotaciones del atacante marroquí Youssef En-Nesyri al minuto 9, del volante polaco Sebastian Szymanski al 16, el equipo turco pudo controlar el encuentro ante los saudíes.

Para la segunda mitad, el exdelantero del Al-Nassr entró y logró marcar al minuto 77 del partido y 88, lo que le permitió a Los Canarios Amarillos, consolidar una goleada importante.

Así fue el primer gol de Jhon Durán

El segundo gol de Jhon Durán ante Al-Ittihad

