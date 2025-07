Así calificaron el partido de James Rodríguez en la derrota del Club León contra Atlético San Luis en la Liga MX

James Rodríguez jugó desde el minuto 62, recibió la cintilla de capitán y mejoró al Club León en sus labores ofensivas - crédito Club León

Comenzó una nueva edición de la Liga Mexicana, en la que León inició su participación ante Atlético San Luis, con James Rodríguez comenzando en el banco de suplentes.

El equipo local mostró iniciativa en los primeros minutos, generando la primera opción de gol con un remate de Carlos Cisneros que forzó una intervención del portero rival.

A pesar de ese buen arranque, León retrocedió en su terreno y San Luis asumió el control del partido. En el minuto 25, Juan Manuel Sanabria dispuso de una oportunidad clara, pero la defensa local, con Uriel Frías sobre la línea, evitó la caída de su arco.

Al minuto 42, el francés Yan Phillipe anotó un gol para Atlético San Luis, pero el VAR anuló la acción por mano en la jugada previa.

Durante el segundo tiempo, el ritmo se mantuvo con San Luis atacando y León sin reacción. En el minuto 62, James Rodríguez ingresó por Cisneros y asumió la capitanía.

El colombiano buscó conectarse por la banda izquierda, intentando dar mayor fluidez al equipo, aunque sus intervenciones no bastaron para romper la defensa rival. En el minuto 85, generó una jugada individual que no se concretó y, en el 89, remató de volea tras un córner, pero el balón se fue desviado.

En la jugada siguiente, João Pedro marcó el único gol del encuentro, sellando la victoria para Atlético San Luis en la última acción.

El técnico Eduardo Berizzo señaló tras el encuentro que el equipo perdió “por inexperiencia” y reconoció las dificultades ofensivas. Sobre la suplencia de James Rodríguez, explicó que no estaba para disputar los 90 minutos debido a su incorporación tardía a la pretemporada tras su participación en las eliminatorias con la selección Colombia.

“La formación tiene que ver con que Fonseca y James no estaban para jugar todo el partido. Llegaron después a la preparación, pero explicar el partido a partir de las ausencias no me gusta. Me gusta hablar de lo que pasó, no de lo que pudiese haber pasado. La razón es esa, no iban a completar 90 minutos, empezaron la pretemporada tarde y necesitan recorrido”, dijo el entrenador.