Nairo Quintana se refirió a su retiro del profesionalismo una vez termine la temporada 2025

Nairo Quintana viene de terminar en el puesto 25 del Giro de Italia, en el que no pudo ser protagonista para pelear alguna de las etapas - crédito Movistar Team

Nairo Quintana vive como aficionado el Tour de Francia, mientras se entrena en las carreteras de Boyacá y Cundinamarca. El ciclista latinoamericano más ganador de la historia aclaró los rumores que surgieron sobre su retiro del profesionalismo.

En la transmisión de Caracol Sports de la etapa 9 del Tour de Francia, el corredor boyacense fue interrogado sobre la supuesta noticia que había sido confirmada por él en una rueda de prensa durante el Giro de Nairo en Boyacá. El pedalista del Movistar Team fue enfático al decir que esa noticia será confirmada de manera oportuna de su misma boca.

“Fue una noticia que mal interpretó algún periodista, ni siquiera fue de boca mía. Cuando se anuncie lo haré yo mismo. Sigo entrenando y el tiempo dirá cuando debo dejar este deporte. No son demasiados años por delante, sigo motivado por lo que puedo seguir aportando, no solo liderar es ganar carreras. He tenido grandes aprendizajes a lo largo de mi carrera, puedo ayudar a otros a ganar. Tengo las ganas. Si el momento llega, convocaré a los medios para confirmarlo”, declaró.

El palmarés de títulos de Nairo Quintana

El corredor colombiano se coronó campeón del Giro de Italia 2014 - crédito Telefónica Movistar

Nairo Quintana se sitúa como el ciclista más destacado de Latinoamérica. A sus 35 años, el oriundo de Cómbita ha acumulado múltiples podios en las principales competencias del ciclismo mundial, incluyendo títulos en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Su trayectoria comenzó en 2009, cuando ganó el campeonato nacional de contrarreloj, superando a Sebastián Salazar y Michael Rodríguez. Un año después, se coronó campeón del Tour del Porvenir y sumó dos victorias de etapa, compitiendo para el equipo Café de Colombia-Colombia es Pasión.

El historial de Quintana incluye, entre otros resultados: campeón del Giro de Italia en 2014, subcampeón en 2017; subcampeón del Tour de Francia en 2013 y 2015, tercer puesto en 2016; campeón de la Vuelta a España en 2016; campeón de la Vuelta al País Vasco en 2013; campeón de la Tirreno Adriático en 2015 y 2017; campeón de la Volta a Cataluña y del Tour de Romandía en 2016; subcampeón de la París Niza en 2019; y subcampeón colombiano en contrarreloj en 2020.

De izquierda a derecha: Chris Froome, Nairo Quintana y Esteban Chaves, en el podio de la Vuelta a España 2016 - crédito AFP

Este es el balance de Nairo Quintana en las tres grandes del ciclismo

Giro de Italia:

2014 - Campeón

2017 - Subcampeón

2024 - puesto 19 en la general

2025 - puesto 25 en la general

Tour de Francia

2013 - Subcampeón

2015 - Subcampeón

2016 - Tercer puesto en la general

2017 - Puesto 12 en la general

2018 - Décimo puesto en la general

2019 - Octavo puesto en la general

2020 - Puesto 17 en la general

2021 - Puesto 28 en la general

2022 - Sexto puesto (descalificado)

Vuelta a España:

2012 - Puesto 36 en la general

2014 - Abandonó

2015 - Cuarto puesto en la general

2016 - Campeón

2018 - Octavo puesto en la general

2019 - Cuarto puesto en la general

2024 - Puesto 31 en la general

Otros títulos:

2013 - Campeón de la Vuelta al País Vasco

2014 - Subcampeón de la Tirreno Adriático

2015 - Campeón de la Tirreno Adriático

2016 - Campeón Volta a Cataluña

2016 - Tercer puesto en la Vuelta al País Vasco

2016 - Campeón del Tour de Romandía

2017 - Campeón de la Tirreno Adriático

2018 - Subcampeón Volta a Cataluña

2018 - Tercer puesto en la Vuelta a Suiza

2019 - Subcampeón de la París Niza

2020 - Subcampeón colombiano en CRI

2023 - Tercero en el campeonato nacional de ciclismo de Ruta

2024 - Cuarto en el campeonato nacional contrarreloj de ciclismo de ruta