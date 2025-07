Hugo Rodallega no se guardó nada contra el América y reveló desprecio de los rojos: “Hasta me humillé”

Hugo Rodallega viene de sacar campeón a Santa Fe con 16 goles en la Liga BetPlay, mientras que el América fue eliminado en los cuadrangulares - crédito Luis ACOSTA / AFP

Hugo Rodallega terminó siendo el mejor jugador del primer semestre del fútbol colombiano, pues con sus 16 goles en la Liga BetPlay sacó adelante a un Santa Fe que no era favorito al título, pero que fue paso a paso para llegar a la final y vencer al Independiente Medellín en casa.

Por otro lado, al que le faltaron goles fue al América de Cali, que se dio el lujo de descartar a Rodallega en su momento, como lo reveló el mismo jugador, que incluso aseguró que estaba dispuesto a todo para vestir la camiseta de los Diablos Rojo”, del que es considerado hincha.

En un giro del destino, el equipo que terminó firmando al goleador fue Santa Fe, en enero de 2023 y en su tercera temporada vio el fruto de la inversión por el delantero, que ahora piensa en lo que será el segundo semestre y su posterior retiro, ya que quería decir adiós con un título bajo el brazo.

“Me vieron viejito”

Mientras el delantero pasa vacaciones en el Valle del Cauca, concedió una entrevista al medio Telepacífico y habló sobre ese sueño frustrado de jugar en el América, pues antes fue campeón con el Deportivo Cali y quería ser parte del equipo del que es hincha desde pequeño.

“Es una lástima, porque es el departamento, la ciudad, los equipos de acá, pero realmente yo, cuando quise, hice todo lo que estuvo a mi alcance, puse todo a favor de poder llegar, en este caso al América, pero lamentablemente quien decide no soy yo y nunca voy a ser yo, siempre va a haber un dueño, un directivo que toma esas decisiones”, dijo.

Hugo Rodallega le abrió la opción al América de Cali para contratarlo, pero el jugador afirmó que un directivo no le permitió la opción - crédito JAIME SALDARRIAGA / AFP

Rodallega explicó que, en vez de quedarse a esperar la decisión, buscó más opciones en Colombia: “Yo las respeté, pero no me podía quedar ahí, si te cierran una puerta se abren otras, afortunadamente se abrió la de Santa Fe y hoy estamos felices, adaptados y muy acostumbrados a lo que es Santa Fe y, por supuesto, se respeta lo que en algún momento sucedió o no sucedió”.

“Todo, yo incluso, llegó un momento donde hasta me humillé, lo puedo decir así, porque quería cumplir ese sueño, pero en realidad no sé por qué no me lo permitieron o si sé, yo creo que fue por la edad, me imagino que fue por la edad, me vieron viejito”, añadió el goleador.

América de Cali no solo fue eliminado de cuadrangulares, también se quedó sin técnico y con la salida de Juan Fernando Quintero - crédito Colprensa

Finalmente, Hugo Rodallega dejó claro que no tiene pensado cambiar de equipo para el segundo semestre de 2025, que respetará su contrato actual con los cardenales hasta diciembre: “Ahora mismo, sí, es imposible, estoy con Independiente Santa Fe y estoy feliz ahí”.

“Miraremos qué sucede para el próximo año”

De otra parte, minutos después de ganar el título contra el Medellín, Hugo Rodallega habló acerca de sus planes a futuro y uno de ellos era retirarse en Santa Fe, si era campeón, y que era una decisión que quería pensar con calma, así como conversarlo con la institución.

“Yo les había dicho, no sé si lo voy a cumplir, quizás yo quisiera dar un paso al costado para que los jóvenes también tengan más oportunidad. La familia no me ha dejado, mi hijo me dice que siga, que siga luchando. Yo les dije que si éramos campeones quizás era el momento de retirarme, pero estoy seguro de que ellos me van a decir que no, ya varios me han dicho que no, que ya viene Copa Libertadores, vamos a ver qué pasa, por ahora vamos a celebrar”, dijo en la entrevista con Win Sports el 29 de junio.

Santa Fe contará con Hugo Rodallega para la defensa del título de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2025 - crédito Santa Fe

Finalmente, Hugo Rodallega confirmó en Caracol Radio que seguirá seis meses más con Santa Fe, para cumplir su contrato: “La idea era dar un paso, pero al final se conversó con el cuerpo técnico y el presidente. Los compañeros también están muy entusiasmados de que sigamos peleando para intentar conseguir cosas. Aquí vamos a estar firmes al menos este semestre, ya miraremos qué sucede para el próximo año”.