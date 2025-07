James Rodríguez confirmó la fecha de su retiro del fútbol: “Mi hija quiere que siga”

James Rodríguez ya se alista para lo que será el segundo semestre de 2025, en donde tendrá que afrontar las Eliminatorias Sudamericanas con Colombia y la Liga MX con el Club León - crédito Luisa González / REUTERS

En la recta final del Mundial de Clubes de Estados Unidos, los demás equipos de fútbol comienzan a preparar lo que será el segundo semestre de 2025.

Y uno de los futbolistas que se encuentra en plena pretemporada es James Rodríguez, volante del Club León, que ya se encuentra trabajando para lo que será el debut en la Liga de México el 13 de julio de 2025 cuando reciba al Atlético San Luis en el estadio Nou Camp.

Pues bien, antes de lo que será su segundo semestre, el 4 de julio de 2025 se viralizaron las declaraciones de lo que entregó James Rodríguez en la entrevista que tuvo con el periodista español Edu Aguirre, sobre su carrera deportiva, y en la charla, confirmó que ya tiene fecha tentativa para su retiro de las canchas de fútbol.

En la entrevista en Los amigos de Edu, que se publicó el 11 de junio de 2025, Edu Aguirre le consultó sobre la fecha de su retiro, y afirmó que el final de su carrera está cerca, aunque reveló que su hija quiere que continúe jugando hasta los 39 años.

“El final está mucho más cerca. Quiero jugar el Mundial 2026 y si todo sale bien, seguiré un año más o dos. Mi hija quiere que siga, me dice: «Papá, quiero que juegues hasta los 39»“, reveló el volante colombiano.

Aquí la entrevista completa de James Rodríguez con Edu Aguirre:

Este es el punto de vista sobre que Samuel juegue al fútbol

También dentro de la misma entrevista con Los Amigos de Edu publicada el 11 de junio de 2025, habló sobre Samuel, su hijo, y afirmó que espera que no quiere que juegue al fútbol, ya que podría tener una presión extra debido a saber que él es su padre.

“Está ahora jugando, pero yo no quiero que juegue al fútbol. Es mucha presión, mucha cosa. Ya va con la presión de que soy el padre, la gente piensa que debe ser como yo o mejor que yo. Si es un mediocampista que mete patadas, ya eres malo. si a él le gusta, sí. Pero, si tú me preguntas, no quiero. Que se ponga a hacer otra vaina”

El futuro de James Rodríguez continuará en el Club León

El 1 de julio de 2025, Jesús Martínez, presidente del Club León, aclaró los rumores sobre la salida de James Rodríguez hacia el fútbol español, y allí aclaró que el volante de la selección Colombia se queda en el balompié azteca.

“No, para nada, hasta el momento tanto el caso de James Rodríguez, como de Rodrigo Echeverría, escuché el rumor, pero no ha llegado ninguna oferta. Tendría que ser una oferta descomunal para que salga, así que estoy en un 95% que seguirá”, dijo.

Además mencionó que la comodidad que siente James Rodríguez en la ciudad de León es evidente, por lo que Jesús Martínez no ve posibilidades de que salga en este semestre a otro equipo.

“James Rodríguez está contento en la ciudad y termina contrato en diciembre y se va a respetar ese contrato, hablando de esos dos jugadores, seguirán en este torneo”, agregó.

Cuando vuelve a jugar James Rodríguez con el Club León

El Club León volverá a la acción el 13 de julio de 2025 a partir de las 8:00 p.m. (hora de Colombia), cuando en el estadio Nou Camp reciba al Atlético de San Luis por la fecha 1 del fútbol mexicano.

Y a nivel continental, volverá a la acción el 29 de julio de 2025, cuando en el estadio Saputo de Montreal, visite al CF Montreal de la MLS. A continuación, esta es la lista de encuentros que tendrá el Club León en el segundo semestre de 2025.

13 de julio de 2025 - Liga MX: Club León vs. Atlético San Luis

19 de julio de 2025 - Liga MX: Club León vs. Chivas de Guadalajra

26 de julio de 2025 - Liga MX: Cruz Azul vs. Club León

29 de julio de 2025 - Leagues Cup Concacaf: CF Montreal vs. Club León

1 de agosto de 2025 - Leagues Cup Concacaf: New York City vs. Club León

5 de agosto de 2025 - Leagues Cup Concacaf: Columbus Crew vs. Club León

11 de agosto de 2025 - Liga MX: Club León vs. Monterrey

15 de agosto de 2025 - Liga MX: Necaxa vs. Club León

23 de agosto de 2025 - Liga MX: Club León vs. Pachuca

30 de agosto de 2025 - Liga MX: Club León vs. Querétaro

13 de septiembre de 2025 - Liga MX: Tigres UANL vs. Club León

19 de septiembre de 2025 - Liga MX: Tijuana vs. Club León

23 de septiembre de 2025 - Liga MX: Club León vs. Mazatlán

26 de septiembre de 2025 - Liga MX: Juárez vs. Club León

4 de octubre de 2025 - Liga MX: Club León vs. Toluca

18 de octubre de 2025 - Liga MX : Santos Laguna vs. Club León

22 de octubre de 2025 - Liga MX: Atlas vs. Club León

25 de octubre de 2025 - Liga MX : Club León vs. Pumas UNA,

1 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club América vs. Club León

8 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club León vs. Puebla