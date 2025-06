Video: Mane Díaz no solo es crack para bailar, también mostró sus dotes con la pelota junto a su hijo, ‘Lucho’ Díaz

En este material audiovisual, ambos se encuentran jugando al famoso juego de “El piso es lava” - crédito @juezcentral / IG

Tras una destacada temporada con el Liverpool y la consagración en la Premier League de Inglaterra, el jugador colombiano Luis Díaz está aprovechando al máximo sus merecidas vacaciones.

Después de su sobresaliente actuación con la selección colombiana en las eliminatorias para el Mundial de 2026, especialmente en el partido contra Argentina, donde marcó un gol de leyenda en Estadio Monumental, Díaz se encuentra disfrutando del tiempo libre junto a sus amigos y su familia.

Recientemente, se viralizó un video en el que se ve a Luis Díaz y su padre, “Mane” Díaz, compartiendo un momento de diversión en la playa. En este material audiovisual, ambos se encuentran jugando al famoso juego de “El piso es lava”, en el que deben mantener el balón en el aire sin que toque el suelo. El ambiente relajado y familiar refleja la personalidad de Luis Díaz, que no solo destaca por su talento dentro de la cancha, también por su compromiso familiar y su espíritu competitivo.

El jugador de los Reds demostró, una vez más, su increíble habilidad con el balón en un contexto totalmente diferente al de los partidos profesionales. A pesar de estar de vacaciones, Luis no pierde oportunidad para mostrar su destreza en cualquier momento, ya sea en un partido de fútbol oficial o en un juego recreativo con su familia. Este tipo de actividades reflejan lo que el guajiro representa, una mezcla de pasión por el fútbol, humildad y compromiso con su gente, valores que le han permitido llegar a ser uno de los futbolistas más destacados de la élite mundial.

El video no solo resalta la habilidad técnica de Luis, también la de su padre “Mane” Díaz, que parece haber transmitido sus destrezas a su hijo desde una edad temprana. En el juego, ambos tocan el balón con una gran precisión y agilidad, en el que demuestra porqué Luis Díaz es considerado como uno de los jugadores más completos del fútbol mundial. La química entre ellos es evidente y muestra la profunda conexión familiar que existe fuera de los estadios.

Con este tipo de momentos, Luis Díaz sigue ganando el cariño y respeto de los aficionados al fútbol, que ven en él no solo a un gran deportista, sino a una persona con valores sólidos y una vida familiar ejemplar. Mientras disfruta de sus vacaciones, el colombiano sigue dejando claro porque es uno de los futbolistas más admirados en Europa y en Colombia.

Matrimonio de Luis Díaz

El futbolista colombiano, estrella del Liverpool y de la selección nacional, contrajo matrimonio con su pareja de toda la vida, Geraldine Ponce, en una ceremonia que reflejó tanto sus raíces como su historia de amor, bajo la organización del wedding planner Andrés Cardona y la decoradora Ney Nieto.

La pareja, que reside en Inglaterra, inició los preparativos de su boda en 2021. Sin embargo, el nacimiento de su segunda hija, Charlotte, llevó a posponer la fecha original. Durante dos años, Cardona y Nieto trabajaron para materializar la visión de los novios, quienes, a pesar de la distancia, mantuvieron una comunicación constante con el equipo organizador en Barranquilla.

Según relató Cardona en entrevista con El Heraldo, la madrina de boda, María Alejandra, se convirtió en un puente fundamental entre los novios y los proveedores locales: “María Alejandra, la madrina de boda de Geraldine me escribió, porque en ese momento ellos estaban en Inglaterra, ya que viven allá, y desde el primer momento la madrina siempre fue los ojos de ambos aquí en Barranquilla...Geraldine me comentó todo lo que le gusta y lo que tenía pensado para su boda, que no fue nada diferente a lo que finalmente se hizo”.

Finalmente, Ney Nieto, experta en decoración floral, destacó en declaraciones al medio de comunicación, la espontaneidad y determinación de la novia: “Ella es muy espontánea, nos gustaba que estaba súper clara en lo que quería”.