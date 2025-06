Así combatirá la Dimayor la pérdida deliberada de tiempo en el futbol colombiano: tres nuevas reglas se implementarán

La Liga BetPlay ha afrontado en los últimos años problemas para mejorar el rendimiento de los equipos - crédito Colprensa

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) aprobó en la Asamblea celebrada el jueves 19 de junio una serie de medidas orientadas a mejorar el tiempo efectivo de juego en el Fútbol Profesional Colombiano.

Las iniciativas, presentadas dentro del nuevo plan estratégico, fueron avaladas por unanimidad por los 36 presidentes de clubes asistentes.

Entre las principales disposiciones, la Dimayor implementará la Regla 12 de la IFAB, estableciendo que los arqueros solo podrán retener el balón durante 8 segundos.

Si este periodo se excede, el equipo rival recibirá un saque de esquina. La Regla 3 de la IFAB también fue adaptada, limitando la interlocución con el árbitro central únicamente al capitán de cada equipo.

Santa Fe clasificó a la final de la Liga BetPlay, luego de vencer a Millonarios por 2-0 en El Campín - crédito Colprensa

Las sustituciones contarán con control de tiempo: el jugador sustituido dispondrá de 10 segundos para abandonar el campo, obligado a salir por la línea más cercana a su posición. Si excede ese tiempo, el futbolista que ingresa al campo tendrá que esperar 60 segundos o una detención del balón para hacerlo efectivo.

En cuanto a la atención médica, la Dimayor estableció que si un jugador permanece tendido más de 15 segundos será retirado obligatoriamente del campo, debiendo permanecer fuera por al menos 120 segundos antes de reingresar, salvo en casos de lesiones graves, sanciones disciplinarias o atenciones simultáneas a futbolistas de ambos equipos.

El sistema multi-balón también fue ratificado, con quince balones distribuidos alrededor del campo. Los recogebolas están autorizados a entregar la pelota directamente solo al arquero en caso de saque de meta.

Además, se retomará la sanción por simulación de faltas, conforme al artículo 64.f del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Final de la Liga BetPlay I-2025 tuvo menos de 50 minutos en tiempo efectivo de juego

En el partido de ida por la final de la Liga BetPlay, leones y poderosos empataron sin goles en el estadio el Campin el 24 de junio de 2025 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín igualaron 0-0 en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay Dimayor, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, según datos recopilados por Opta. El arquero Andrés Mosquera Marmolejo se destacó con varias intervenciones clave, consolidándose como la figura de un encuentro que resultó muy cerrado en lo futbolístico.

El enfrentamiento estuvo marcado por la baja continuidad en el juego: Opta informó que solo se registraron 47 minutos y 8 segundos de tiempo efectivo, dentro de los 103 minutos y 49 segundos de partido total. La constante interrupción estuvo determinada tanto por la dinámica propia de una final como por decisiones tácticas de ambos equipos y la alta incidencia de faltas.

En total, los futbolistas cometieron 25 infracciones, distribuidas en 17 de Santa Fe y 8 de Medellín, lo que incuyó de manera directa en la fluidez del juego. Respecto a la pérdida de tiempo, el informe señala que Santa Fe acumuló 17 minutos y 41 segundos de pausas, mientras que Medellín registró 39 minutos exactos sin acción.

Presidente de la Dimayor se refirió a las declaraciones de Falcao sobre el arbitraje

Falcao termina contrato con Millonarios el 30 de junio de 2025, con opción de extenderlo a diciembre - crédito Colprensa

La Dimayor llevó a cabo una rueda de prensa en la que anunció modificaciones relevantes para el fútbol colombiano y trató asuntos ligados a la gestión organizativa y deportiva. Durante el encuentro con los medios, la entidad también abordó las declaraciones realizadas por Falcao García tras la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares, según lo manifestado por el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.

Zuluaga afirmó que la decisión sobre posibles sanciones no recae en la dirección de Dimayor, sino en órganos especializados. “Hay un derecho deportivo, el cual tiene unos códigos y eso no lo aplica la parte directiva, sino las comisiones. Hay una comisión de disciplina que está al tanto de ese tema. Está compuesta por personas expertas en ello y tratan de ser lo más justos posible. La Dimayor no es la figura que anuncia eso”, dijo el presidente ante los medios.

El directivo sostuvo la necesidad de cautela en las declaraciones que puedan afectar la reputación del campeonato local. Según Zuluaga, “Antes de dar esas declaraciones, hay que tener cabeza fría para no perjudicar que es el fútbol colombiano. El único que pierde, cuando decimos eso, es nuestra liga. Por lo tanto, queremos que colaboren”.