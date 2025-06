Jhon Arias habló acerca de cómo disfruta ser la figura de Fluminense en el Mundial de Clubes: “Es placentero”

Pascal Gross y Daniel Svensson marcando a Jhon Arias en el Fluminense 0-0 Borussia Dortmund-crédito Susana Vera/REUTERS

El 21 de junio de 2025, Fluminense jugará por la fecha 2 del grupo F del Mundial de Clubes ante Ulsan Hyundai de Corea del Sur en el estadio Meadowlands de East Rutherford, Nueva Jersey, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

Y en el equipo Tricolor, se encuentra la presencia de Jhon Arias, máxima figura del cuadro brasileño (campeón de Copa Libertadores 2023), y que espera conseguir una victoria que le permita clasificar a los octavos del certamen continental.

Jhon Arias y su rol en Fluminense

Jhon Arias habló sobre su nuevo rol en Fluminense-crédito Jeenah Moon/REUTERS

En charla con el canal Globo Esporte, de Brasil el 20 de junio de 2025, Arias habló sobre el éxito que tiene a nivel deportivo con el cuadro de Río de Janeiro, es la sensación de felicidad que siente al aportar a su equipo dentro de la cancha.

“Me gusta marcar, marcar goles, que creo que es lo más alto del fútbol. Un momento de éxtasis. Pero también me gusta dar asistencias, porque al fin y al cabo, en el fútbol, como deporte de equipo, estamos para dar lo mejor de nosotros y ayudar al equipo. Cuando das una asistencia, claramente estás ayudando a alguien a marcar un gol, y eso beneficia al equipo. Creo que, para mí, y lo he dicho en varias entrevistas, es tan placentero como marcar un gol: dar una asistencia. Al final el equipo se beneficia”.

Estos son los detalles de la lesión que sufrió y como gestionar los elogios

Jhon Arias habló sobre la lesión que tiene y que sufrió ante Borussia Dortmund-crédito Susana Vera/REUTERS

Y también dentro de la misma charla en Globo Esporte, habló sobre la molestia que sufrió el 17 de junio de 2025 en el partido ante Borussia Dortmund, entregando un parte de tranqulidad a los hinchas del “Flu” y sus seguidores.

“Tengo una pequeña lesión intracostal. Hubo un momento durante el partido en que sentí dolor en la costilla. Era solo dolor, no me impidió seguir jugando. Pero en ese momento, sentí dolor. Pero no es nada grave. Sufrí durante el partido”.

Además, mencionó como maneja los halagos que vienen por su buen rendimiento con Fluminense, y explicó que los acepta al igual que cuando recibe críticas.

“Acepto los elogios con el mismo criterio que las críticas. Me gusta escuchar lo bueno y lo malo. Tengo mi propia opinión. Rara vez me dejo llevar por los elogios, porque uno de mis secretos es el deseo de siempre lograr más. Alcanzar sueños más grandes. Eso es, sin duda, lo que me hace feliz. Quiero que este juego sea aún mejor”.

Claves para enfrentar al Ulsan Hyundai

Ulsan Hyundai será el rival del Fluminense y Jhon Arias explicó como se debe afrontar el partido-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Por otra parte, Arias explicó que en el partido que jugarán el 21 de junio de 2025 frente al Ulsan Hyundai será clave para las aspiraciones del cuadro brasileño en el Mundial de Clubes, por lo que explicó que no se debe subestimar al rival y trabajar el partido con la concentración.

“Es difícil mantener la concentración incluso después de un partido como el que jugamos contra el Borussia. Es natural relajarse y desahogarse, pero pero hablé con el equipo y les dije que debemos tener mucho cuidado con el próximo partido. Nos enfrentamos a un rival de menor categoría que el Dortmund, y eso podría dar la impresión de que el camino será más fácil. Pero estos son los obstáculos del fútbol. A veces tropezamos, y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde”.

Y expresó que este tipo de torneos, ayuda a que el potencial de los futbolistas aumente de gran forma, y afirmó que se siente para dar todo en este Mundial de Clubes.

“Creo que es el tipo de partido que te da tranquilidad, te hace saber que, así como esos chicos son buenos, así como tienen grandes jugadores, grandes virtudes, yo también soy un gran jugador, estoy listo para un gran escenario. Creo que en este Mundial ha habido grandes sorpresas con las actuaciones que están presentando muchos equipos sudamericanos y de otros continentes”.

A que horas Fluminense y donde se podrá ver

Fluminense deberá ganar para seguir con vida en el Mundial de Clubes-crédito Mike Segar/REUTERS

El partido se jugará el 21 de junio de 2025 en el estadio Meadowlnads de East Rutherford, de Nueva Jersey a partir de las 5:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver exclusiva en DAZN (puede dar clic en el nombre de DAZN para disfrutar gratis el partido). Además el encuentro será dirigido por el inglés Michael Oliver.

Así va el grupo F previo a la fecha 2 del Mundial de Clubes:

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica): 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +1) Borussia Dortmund (Alemania): 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Fluminense (Brasil): 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Ulsan HD (Corea del Sur): 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -1)