Rodallega le echó flores a Falcao tras eliminarlo en la Liga Betplay: “Es un hombre al que admiro”

Santa Fe consiguió su cupo a una nueva final de la Liga Betplay luego de vencer 2-1 a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

A pesar de que el favorito era el conjunto Embajador, los Leones salieron con garra y de manera contundente en menos de 15 minutos sometieron a su rival.

El gran protagonista por parte de Santa Fe fue Hugo Rodallega, máximo goleador del equipo, encargado de abrir el marcador y asistir para el segundo tanto, actuación que lo llevó a ser uno de los más destacados en la cancha.

Al término del juego, que les dio la boleta para jugar una nueva estrella contra Independiente Medellín, el hombre de 39 años atendió a varios medios de comunicación, se refirió al resultado del juego y alabó a Radamel Falcao García.

Reconoció que el objetivo del capitán del conjunto albiazul era disputar una final en el fútbol profesional colombiano, destacando el lazo de amistad que los une.

“Es que él obviamente tenía la ilusión al igual que yo y que cualquier jugador aquí en la Liga Colombiana, es un jugador que merece mucho. Falcao es un hombre al que admiro, no solo como jugador, sino como persona, tenemos una gran amistad. Siempre le voy a desear lo mejor”, expresó Rodallega.

Mencionó que el sentimiento de tristeza y frustración que “el Tigre” debe estar sintiendo es entendible, pero aspira encontrárselo en la cancha de nuevo el próximo semestre.

“Es lamentable que hoy ante nosotros no haya podido pasar a jugar esa final y poder tener esa ilusión, pero esto es fútbol, me imagino que no va a quedar ahí, él va a ser lo que ha mostrado siempre: un tigre, un jugador que no se rinde y estoy seguro de que va a pelear el próximo semestre”, aseguró a la prensa el capitán de Santa Fe.

Rodallega contra los que dudaron de Santa Fe

Aprovecho el momento para referirse a todos los comentarios de seguidores, hinchas de equipos rivales, e incluso, de prensa que descalificaron durante todo el proceso al equipo, descalificando el proceso que los condujo a esta fase del campeonato.

“Mucha gente nos ha tirado mucha mierda, o sea, no respetan el trabajo, la unión de este equipo, el esfuerzo que este equipo ha hecho. Nadie no nos ha tenido esa confianza. Eh, colegas de ustedes, lamentablemente, han sido muy duros con Independiente Santa Fe y eso que ni siquiera son hinchas de millonarios”.

El jugador dijo que muchos por anticipado daban por sentada la derrota de su equipo en casa y sabe que el apoyo de parte de esas personas que en su momento criticaron no estará, pero está listo para ver los comentarios que luego del triunfo se realizaran: “Gente que ha hablado a carta abierta diciendo que son hinchas de otro equipo que no está en este momento, no está en esta final y decían que Santa Fe no tenía ninguna posibilidad ni la más mínima de ganarle a Millonarios. Entonces, creo que hoy les toca cerrar un poco la boca y no sé a quién. Obviamente, no esperamos que nos hagan fuerza a nosotros en la final, pero quiero ver qué van a decir en esta semana”.

El juego de inda con el DIM será el martes 24 de junio en El Campín, y la vuelta será en el Atanasio Girardot de Medellín el domingo 29, los dos resultados de los compromisos entregarán el nombre del nuevo campeón de la Liga BetPlay para suceder a Atlético Nacional, equipo antioqueño que es el vigente campeón.