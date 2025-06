Presidente de Santa Fe denunció que dueño de Millonarios ordenó que no los dejaran entrar a El Campín para ver el clásico: “Se me van”

Hombres identificados con parte de la logística de Millonarios no permitieron el ingreso de las directivas de Santa Fe en El Campín - crédito captura de pantalla, redes sociales

Santa Fe disputó su último partido de la fase de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025, correspondiente a la fecha 6, frente a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá.

Con una actuación contundente, el equipo cardenal fue certero ante su rival, que llegaba como favorito y contaba con el punto invisible que, en caso de empate, le garantizaba el paso a la gran final frente al Independiente Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Los goles del triunfo fueron obra del capitán Hugo Rodallega y de Ewil Murillo.

Sin embargo, un hecho ajeno al plano deportivo marcó la jornada: las directivas de Santa Fe no pudieron ingresar al palco del estadio y tuvieron que ver el partido desde su sede administrativa, ubicada a pocas cuadras del escenario deportivo.

Según la versión entregada por el club, esto se debió a una orden del propietario de Millonarios, quien habría instruido al personal de logística para impedir el acceso de la delegación visitante.

Eduardo Méndez es el presidente de Santa Fe desde 2019 - crédito Independiente Santa Fe

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, habló con El Tiempo después de que el incidente fuera revelado durante la transmisión oficial del partido por el periodista Carlos Antonio Vélez.

“Que no teníamos la aplicación. El dueño de Millonarios nos ordenó sacar del palco porque no teníamos la boleta y nos tocó venir a ver el partido aquí en la oficina”, aseguró Méndez.

En el video que se difundió por las redes sociales del momento en el que se niega el ingreso a las personas se ve la discusión acalorada de varios hombres identificados con vestimenta de Millonarios y otros que aseguraban conocer al presidente de Santa Fe, que estaría en la planta baja del estadio a la espera de poder realizar el ingreso.

Sujeto 1: “Muéstreme las boletas, si no tiene boletas no entra”

Sujeto 2: “Yo ya hable con Méndez, están abajo”

Sujeto 1: “La gente de Open no sirve para nada, sin boletas nadie entra, devuélvame a esta gente (...) se van, se me van, se van socio. No, no, no es que aquí nadie entra sin boleta, punto”.

Sujeto 2: “Ellos están esperando afuera con las boletas”..

Sujeto 1: “Como dice usted, muñeco, que espera afuera”

Sujeto 2: “De aquí no nos movemos”

Directivas de Santa Fe no ingresaron a El Campín por restricciones de miembros de Millonarios -crédito redes sociales/X

Todo el momento fue acompañado por un uniformado de la Policía que intento intervenir en los últimos segundos del momento.

El medio de comunicación citado anteriormente obtuvo la versión de Millonarios en la que afirman que personas de la institución roja si ingresaron, motivo por el que no entiende por qué realizan dichas acusaciones, incluso, cuando se presentaron irregularidades en el ingreso:

“Es falso. A los palcos se ingresa con boletería, la Santa Fe es entregamos las 20 boletas del palco, se las entregamos hace 3 días. Cuando la logística hizo el control, había 9 personas sin boleta en el palco, la logística las pidió o se tenían que salir. Méndez dijo que si él se tenía que ir (...) Metieron 9 personas al estadio, no pueden decir que no los dejamos entrar”, comentó la fuente consultada.

Hugo Rodallega celebrando con sus compañeros tras el triunfo ante Real Madrid - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Comunicado de Millonarios

Sobre el mediodía del viernes 20 de junio, el club emitió un comunicado oficial en el que explica la polémica alrededor de la situación.

Aclararon que en medio de las actividades de inspección y control en diferentes puntos del estadio, entre ellos los palcos, donde fueron identificadas algunas personas sin boleta: “Consistío en doble verificación de la boletería de todos los palcos y es realizado rutinariamente por el personal de logística y seguridad y supervisado por funcionarios de Millonarios FC”.

El club se excusó por las molestias causadas a las personas vinculadas con Santa Fe, y confirmaron que entre los presidentes de ambos clubes ya se dio un diálogo para poder subsanar la molestia por el desafortunado suceso: “Los Presidentes de Millonarios y Santa Fe ya dialogaron al respecto y aclararon la situación, superando así el impasse presentado”.

Sobre el mediodía del viernes 20 de junio, el club emitió un comunicado oficial en el que explica la polémica alrededor de la situación - crédito @MillosFCoficial/X

Situación que se suma a las polémicas declaraciones de jugadores como Falcao y Hugo Rodallega, en las que cada uno, a su manera, y en medio del calor del momento, mencionaron el resultado del partido, y arremetieron contra el arbitraje, hinchas de equipos rivales y algunos miembros de la prensa por situaciones ocurridas desde hace semanas que permitieron ser evidencias en medio del diálogo con medios de comunicación en la zona mixta del Coloso de la 57.

El Campín será el epicentro del juego de ida de la gran final de la Liga el martes 24 de junio a las 7:30 p. m.