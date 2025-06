Hugo Rodallega le respondió al Tino Asprilla tras la clasificación de Santa Fe a la final: “Les toca cerrar la boca”

El capitán de Independiente Santa Fe se refirió a las duras críticas que tuvo el cuadro cardenal antes de llegar a esta final que jugará ante Independiente Medellín - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El 19 de junio de 2025, Independiente Santa Fe venció 2-1 a Millonarios en el estadio El Campín por la fecha 6 del cuadrangular B, de la Liga Betplay, y clasificó a su segunda final en un año del fútbol colombiano.

Uno de los protagonistas para que el cuadro dirigido por el uruguayo Jorge Bava lograra la clasificación a la final fue su capitán Hugo Rodallega.

Después del partido, el delantero nacido en el municipio de El Carmelo, Valle del Cauca, habló sobre la emoción que representa para él jugar la serie decisiva por el título del fútbol profesional colombiano, además de responderles a los detractores del proceso del cuadro albirrojo de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas fueron las palabras de Hugo Rodallega tras clasificar a la final

El delantero aprovechó para hablar sobre la alegría que siente tras clasificar - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En declaraciones en la zona mixta de el Estadio El Campín y que recogió Caracol Radio, Rodallega se sinceró sobre las declaraciones que entregaron algunos medios de comunicación a lo largo de la semana, previo al clásico, y allí aprovechó para responderles.

“Mucha gente nos ha tirado mucha mierda. No respetan el trabajo, la unión y el esfuerzo de este equipo. Nadie nos ha tenido esta confianza. Colegas de ustedes, lamentablemente, han sido muy duros con Independiente Santa Fe y eso que ni siquiera son hinchas de Millonarios”, dijo.

Además aseguró que menospreciaron el trabajo de Independiente Santa Fe y mandó a decirles que cerraran la boca por decir que no tenían la mínima posibilidad de clasificar a la final.

“Gente que ha hablado a carta abierta diciendo que son hinchas de otro equipo, que no está en estos momentos en esta final y decían que Santa Fe no tenía ni la más mínima posibilidad de ganarle a Millonarios, entonces creo que hoy les toca cerrar un poco la boca. No esperamos que nos hagan fuerza a nosotros en la final, pero quiero ver que dirán esta semana”, añadió.

Estas fueron las palabras que desencadenaron la respuesta de Hugo Rodallega

El histórico delantero de Atlético Nacional se mostró molesto tras la eliminación del cuadro antioqueño de la gran final de la Liga Betplay - crédito @ESPNColombia / X

El 16 de junio de 2025, después de la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, y que dejó sin posibilidades al verdolaga, en el programa Equipo F de ESPN, el exdelantero de la selección Colombia y comentarista de fútbol, en su crítica a la actuación de Alfredo Morelos en el partido en mención, lanzó una fuerte sentencia sobre la posibilidad de que Millonarios llegara a la final, afirmando que Santa Fe no sería capaz de ganarle al cuadro embajador en el partido decisivo que se llevó a cabo el 19 de junio de 2025.

“Lo único que ha hecho Nacional es mandar a Millonarios a la final, porque lo único que hizo fue tirarse a Santa Fe. Él lo tiró porque Santa Fe no es capaz de ganarle a Millonarios, ni en sueños le ganará a Millonarios. Ni en sueños les mete 3, sí. Nacional caminando, hombre. Nacional caminando. ¿Le ganó a Santa Fe aquí?″, dijo.

Los elogios a Radamel Falcao García

Hugo Rodallega halagó el trabajo y el recorrido de Falcao García - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Y también dentro de las declaraciones que entregó a los medios de comunicación, el exatacante del Wigan de Inglaterra, aprovechó para destacar y halagar a Falcao García.

“Es que él obviamente tenía la ilusión al igual que yo y que cualquier jugador aquí en la Liga Colombiana,es un jugador que merece mucho. Falcao es un hombre al que admiro, no solo como jugador, sino como persona, tenemos una gran amistad. Siempre le voy a desear lo mejor”, expresó Rodallega.

Así quedó el cudrangular B tras el triunfo de Santa Fe

Hugo Rodallega celebrando con sus compañeros tras el triunfo ante Real Madrid - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Independiente Santa Fe: 12 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Millonarios: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Nacional: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -3)