Hija de Gustavo Petro se sumó a Falcao por el “robo” a Millonarios contra Santa Fe

El atacante fue protagonista en la rueda de prensa tras la derrota contra Santa Fe - crédito Dimayor

En la noche del 19 de junio en El Campín, Millonarios y Santa Fe definieron cuál sería el equipo clasificado para la final del fútbol colombiano, siendo el Cardenal el que sacó provecho de las oportunidades y se llevó la victoria.

Con tantos de Hugo Rodallega y Ewil Murillo, los dirigidos por Jorge Bava lograron quedarse con el liderato del cuadrangular y enfrentarán a Independiente Medellín en la final del torneo apertura en Colombia (23 y 29 de junio).

Por su parte, para el Embajador, que perdió la oportunidad de avanzar a la final frente a su hinchada, terminó torneo con varias incertidumbres, entre ellas la renovación de Radamel Falcao García, que se fue lanza en ristre contra el arbitraje en la rueda de prensa.

El descargo del “Tigre”

El delantero de 39 años anotó el único tanto de su equipo - crédito Colprensa

Después de analizar lo registrado en el partido, resaltando la lesión de Daniel Ruiz como uno de los factores que marcaron la derrota del Embajador, Falcao arremetió contra el arbitraje, asegurando que todas las jugadas divididas fueron sancionadas a favor de su rival.

“Siempre, durante todo el torneo, así me den 50.000 fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR”.

Falcao recordó el partido de la tercera fecha del cuadrangular contra Once Caldas, para reafirmar su argumento, indicando que los habían robado en ese compromiso. “En Manizales nos robaron dos penales. Nos robaron, todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo”.

Por último, antes de ser aplaudido por los presentes en la sala de prensa, el samario indicó que en el fútbol colombiano hay un complot contra él y Millonarios.

“Siempre fue en contra de Millonarios. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, ‘siempre a favor de Millonarios’; mentira, a la mierda”, puntualizó el máximo goleador de la selección Colombia.

Falcao podría ser sancionado de oficio por sus declaraciones - crédito Colprensa

Hija del presidente se sumó al reclamo de Falcao

Aunque el mandatario colombiano es fanático de Independiente Santa Fe, su hija menor, Antonella, es seguidora de Millonarios, por lo que ha expuesto en más de una ocasión que tiene afinidad de asistir a El Campín cuando el Embajador hace las veces de local.

Aunque se ha mantenido al margen de todos los aspectos políticos del país, Petro Alcocer utilizó su cuenta de Instagram para respaldar a Radamel Falcao García con dos historias al respecto.

En la primera, la hija del mandatario expuso una fotografía del segundo gol de Santa Fe, en el que los jugadores de Millonarios reclamaron una infracción contra Stiven Vega. “Robo a mano armada”, fue la frase con la que acompañó la imagen.

“FPC, la única liga donde el jugador puede tener medio cuerpo adelante y no lo dan fuera de lugar”, se lee en la segunda historia, en la que publicó una fotografía del primer gol de Santa Fe en el partido.

La hija del mandatario también lamentó la derrota de Millonarios - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

La reacción de la hija del mandatario no fue la única que llamó la atención en redes sociales, puesto que celebridades y figuras públicas también expusieron la sensación que tenían tras el compromiso.

Entre los hinchas de Santa Fe, que estaban felices por el triunfo Cardenal, se pronunció el presentado Jorge Alfredo Vargas, que compartió una fotografía de la nómina de Santa Fe y escribió: “Vamos rojo, estamos en la final”.

Por su parte, la presentadora Claudia Bahamon, que ha vuelto a trabajar en televisión en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, aprovechó el triunfo de Santa Fe para hacerle un homenaje a su progenitor: “Recordando a mi papá”, fue el mensaje que publicó Bahamón junto a una fotografía en la que se le observa con la camiseta del club bogotano.

Figuras públicas también reaccionaron a la clasificación del Cardenal - crédito @Jorgeavargas67/Instagram/@claudiabahamon/X