Falcao se fue en contra del arbitraje en la derrota de Millonarios ante Santa Fe: “Nos robaron, que se jodan”

El atacante de Millonarios habló sobre el arbitraje del clásico entre Millonarios y Santa Fe, en donde se mostró crítico por el actuar de Andrés Rojas - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El 19 de junio de 2025, Santa Fe derrotó a Millonarios 2-1 por la fecha 6 del cuadrangular B de la Liga Betplay y lo dejó por fuera de la gran final del fútbol colombiano, pese a tener la primera oportunidad de clasificar al partido decisivo.

Luego de lo que fue el clásico capitalino, tanto David González como Radamel Falcao García entregaron sus opiniones sobre el partido, y en la rueda de prensa el delantero criticó el arbitraje del fútbol colombiano, en especial al que pitó en El Campín, liderado por Andrés Rojas.

Qué dijo Falcao García sobre el arbitraje entre Millonarios y Santa Fe

El entrenador y goleador de Millonarios se refirieron al arbitraje tras la derrota y la eliminación de la gran final - crédito Dimayor / YouTube

El periodista Cristian Pinzón, de Caracol Radio, le preguntó a Falcao García en la rueda de prensa, sobre sus opiniones sobre el encuentro ante Santa Fe, el atacante no dudó en irse en contra del arbitraje, recordando las polémicas que tuvo Millonarios con los jueces en los últimos partidos.

“Déjenme decir esto: así me den cincuenta mil fechas de sanción y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era todo en nuestra contra y cuando había que revisar nunca revisaban, y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Sergio Mosquera y el otro a Santiago Giordana, nos robaron todo el torneo. Y digo esto, así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo”, sentenció.