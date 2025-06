David González se enfureció con periodista que le preguntó por el fracaso de Millonarios: “Me ponés en una situación muy maluca”

El director de Millonarios vivió un momento incómodo durante la rueda de prensa, después de la derrota ante Santa Fe, y que lo dejó eliminado de la final de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El 19 de junio de 2025, Millonarios perdió con Santa Fe por 2-1 por la fecha 6 del cuadrangular B de la Liga Betplay, y quedó eliminado de la final del fútbol colombiano en el primer semestre.

Tras las duras críticas en redes sociales que generó la eliminación del cuadro embajador, la situación de molestia se trasladó en la rueda de prensa con David González y Falcao.

Esta fue la respuesta de David González a la pregunta

El entrenador y goleador de Millonarios se refirieron al arbitraje tras la derrota y la eliminación de la gran final - crédito Dimayor / YouTube

El 19 de junio de 2025, el comunicador Mauricio Gordillo, del portal partidario losmilonarios.net, le consultó acerca del análisis que hace el cuerpo técnico del semestre, después de la derrota ante Santa Fe, y cuestionó dentro de su misma intervención el uso de futbolistas juveniles para el proceso, a lo que González no dudó en mostrar su incomodidad.

“La verdad, es una lástima que escojas esta rueda de prensa para hacerme esta pregunta, porque me ponen en una situación muy incómoda. Siempre te he considerado uno de los que mejor pregunta. Que lástima que hayas escogido este momento para eso. Me parece de muy mal gusto. Obviamente, cuando las cosas no salen bien, aprovechamos para señalar, para echarle la culpa a quienes creemos responsables”, dijo.

Que más dijo David González tras el fracaso con Millonarios

El técnico del cuadro azul también habló sobre lo que fue el proceso con Millonarios - crédito Lina Gasca / Colprensa

Y en adición a lo que comentó acerca de la pregunta de Mauricio Gordillo, David Gonzáles aprovechó para defender el proceso deportivo que lidera, y también afirmó que hubo algún sector de la prensa que afirmó sentirse contento con el proceso de Millonarios desde la formación de futbolistas, aunque confirmó que no le pone atención a la información de los medios de comunicación.

“Fue algo bonito, un equipo que se conformó, que empezamos a tener esa mística, empezamos a hablar de poder conseguirle el sueño al tigre (Falcao) que todos nos montamos en ese bus. Yo no sé si afortunada o lastimosamente no los leo , ni los oigo, ni los escucho, ni ninguna de las formas posibles en que me pueda llegar algo de ustedes, no lo hago, pero creo que hubo comentarios de de de que bien que tenemos los jugadores nuevos de tenemos un equipazo a futuro”, resaltó.

Y finalmente le lanzó una fuerte crítica al periodista Mauricio Gordillo por la pregunta, afirmando que en caso de que el equipo hubiera conseguido el paso a la gran final de la Liga BetPlay, no se estaría hablando de la situación de cuestionar el proceso de formación de juveniles, liderado por el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa.

“Dijeron algunos que teníamos a los futuros jugadores de la selección Colombia Y si esto hubiera llegado a un final feliz, si hubiéramos podido campeonar, y si hubiéramos ganado hoy, a lo mejor. No sé si también hubieras traído la pregunta de decir que viene el trabajo de Gustavo Serpa con las divisiones menores, con todo lo que lo lo lo lo difícil que se presentó desde el semestre anterior y haber levantado este semestre como lo hicimos, no creo que lo hubieras preguntado, por qué siempre esperamos es para preguntar cuando pasa lo malo?”, concluyó.

Cuando se juega la final de la Liga BetPlay

El ente deportivo confirmó que la gran final del fútbol colombiano se llevará a cabo entre el 24 y 29 de junio de 2025 - crédito @Dimayor / X

El 20 de junio de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó que la gran final entre Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín se llevará a cabo entre el 24 y 29 de junio de 2025.

La serie comenzará en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 7:30 p.m., el 24 de junio de 2025, mientras que el partido de vuelta se jugará el 29 de junio de 2025 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:00 p.m.

Así quedó el cuadrangular B tras el triunfo de Santa Fe

Independiente Santa Fe: 12 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Millonarios: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Nacional: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -3)