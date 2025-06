Carlos Antonio Vélez arremetió contra Falcao por sus declaraciones sobre la eliminación de Millonarios en la Liga: “Solo aplauden aduladores”

Carlos Antonio Vélez afirmó que este tipo de comportamientos no son dignos de uno de los referentes a nivel nacional para los menores de edad- crédito Colprensa y Millonarios FC

La derrota de Millonarios ante Santa Fe, en la última fecha de los cuadrangulares de la fase semifinal de la Liga, dejó declaraciones que generaron reacciones en varios sectores, entre ellos el de los periodistas que siguen de cerca a los equipos y al campeonato.

Los tres puntos que el conjunto Embajador dejó escapar en casa, lo que le impidió avanzar a la gran final, llevaron a Radamel Falcao García a criticar duramente el arbitraje colombiano. En medio de expresiones poco apropiadas, aseguró que durante todo el campeonato el equipo jugó “contra la terna arbitral” y afirmó que uno de los últimos partidos había sido amañado.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo, no vio con buenos ojos las palabras del goleador de la selección colombiana y no dudó en reaccionar por medio de su cuenta de X.

En primera instancia, afirmó que este tipo de comportamientos no son dignos de uno de los referentes a nivel nacional para los menores de edad: “Qué cultura deportiva tan constructiva y edificante la de nuestros “ídolos” futboleros… cuando pierden es que “les robaron”… mal ejemplo para los niños q ya de hecho solo tienen ese espejo para mirarse afuera de la familia”.

El comunicador aseguró que, para salir de la malacostumbrada mediocridad, es necesario aprender de las caídas sin necesidad de entregarle las culpas a otros: “Mientras no superemos el hacer responsables a otros de nuestros fracasos, ¡no saldremos de la mediocridad que nos acompaña!”.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo, no vio con buenos ojos las palabras del goleador de la selección colombiana y no dudó en reaccionar por medio de su cuenta de X - crédito @velezfutbol/X

Finalmente, reprochó el hecho de que al final de sus declaraciones se hubieran escuchado aplausos en la sala de prensa ante las que Vélez considera excusas para no hacerse cargo de la responsabilidad del equipo: “A un hombre como @FALCAO se le ven peor las disculpas que solo las aplauden los aduladores de turno”.

Falcao se despachó contra la terna arbitral

Pese a partir con la ventaja de depender de sí mismo para llegar al duelo por el título, el conjunto azul quedó fuera, mientras el conjunto cardenal se aseguró el boleto al encuentro definitivo.

El clásico capitalino, disputado en el estadio El Campín y dirigido por el árbitro Andrés Rojas, estuvo marcado por las controversias arbitrales y las reacciones encendidas posteriores. Tanto el técnico como el delantero de Millonarios, David González y Radamel Falcao García, compartieron con la prensa sus impresiones tras la derrota y la consecuente eliminación.

El foco de la polémica se centró en las duras declaraciones del jugador sobre el arbitraje en el fútbol colombiano, particularmente respecto a las decisiones tomadas en el partido y durante el torneo.

El entrenador y goleador de Millonarios se refirieron al arbitraje tras la derrota y la eliminación de la gran final - crédito Dimayor / YouTube

Durante la rueda de prensa, el periodista Cristian Pinzón, de Caracol Radio, indagó a Falcao García por su análisis del encuentro. El delantero, visiblemente molesto, respondió sin reservas:

“Déjenme decir esto: así me den cincuenta mil fechas de sanción y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era todo en nuestra contra y cuando había que revisar nunca revisaban, y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Sergio Mosquera y el otro a Santiago Giordana, nos robaron todo el torneo. Y digo esto, así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, a la mierda. Todo el torneo fue en contra de Millonarios, y después dicen que le quieren regañar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? Pero ante la duda siempre fue en contra de Millonarios”, expresó el jugador.

El delantero también habló acerca de lo que fue el partido ante Millonarios - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Las declaraciones de Falcao García provocaron aplausos entre los asistentes a la rueda de prensa, quienes respaldaron sus palabras dirigidas tanto a las autoridades arbitrales como al sistema del VAR.