Flamengo vs. Chelsea: hora y dónde ver en Colombia la fecha 2 del grupo D del Mundial de Clubes

En otro de los partidos más atractivos de la jornada, el Flamengo de Filipe Luis quiere asaltar al Chelsea, vigente campeón de la UEFA Conference League - crédito Jesús Aviles / Infobae

Otro de los duelos atractivos que tendrá el Mundial de Clubes, será el duelo que protagonizarán Flamengo y Chelsea.

Por los lados del tricampeón de América (1981, 2019, 2023), medirá su candidatura ante otro de los llamados a llevarse el torneo: el Chelsea, campeón de Europa de Enzo Fernández.

Además tendrá otro condimento especial el encuentro: ambos equipos vienen de ganar en su partido debut en el campeonato, y el equipo vencedor de este duelo, se podría perfilar como líder de su zona y uno de los clasificados a los octavos de final.

Flamengo y Chelsea se miden en un duelo de estilos: hora y dónde verlo

El segundo gol de Flamengo desde otra perspectiva - crédito Lee Smith / REUTERS

El partido se disputará el 20 de junio de 2025 en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia y comenzará a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de la pantalla de DAZN.

El encuentro será dirigido por el salvadoreño Iván Barton.

Ficha del partido

Flamengo vs. Chelsea

Fecha: 20 de junio de 2025

Estadio: Financial Field de Philadelphia

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Hora: 1:00 p. m.

Transmisión de TV: DAZN

Como vienen ambos equipos al encuentro

Flamengo

El momento cuando Luiz Araujo anota el segundo gol ante el Esperance Tunis - crédito Kyle Ross / REUTERS

Por los lados de Flamengo en su debut, pese al triunfo, tuvo un partido complicado frente al Esperance Tunis de Túnez el 16 de junio de 2025 en el estadio Lincoln Field de Filadelfia.

Y es que pese a la superioridad técnica del equipo dirigido por Filipe Luis y que el primer gol llegó al minuto 17 a través del volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el cuadro africano tuvo la capacidad para resistir a lo largo del partido.

Ya para el segundo tiempo, con la asistencia de Jorginho (exfutbolista italiano y que jugó en Chelsea y Arsenal), el atacante brasileño Luiz Araújo pudo liquidar el encuentro para los brasileños.

A continuación, así viene Flamengo en sus últimos cinco partidos:

16 de junio de 2025 - Mundial de Clubes FIFA: Flamengo 2-0 Esperance Tunis

1 de junio de 2025 - Serie A de Brasil: Flamengo 5-0 Fortaleza de Ceará

28 de mayo de 2025 - Copa Libertadores: Flamengo 1-0 Deportivo Táchira

25 de mayo de 2025 - Serie A de Brasil: Palmeiras 0-2 Flamengo

21 de mayo de 2025 - Copa de Brasil: Flamengo 4-2 Botafogo de Paraiba

Chelsea

Enzo Fernández celebrando el gol que le anotó a Los Ángeles FC - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Y en Chelsea, el equipo dirigido por Enzo Maresca, derrotó en su debut por 2-0 a Los Ángeles FC de Estados Unidos en el estadio Mercedez Benz de Atlanta, Georgia.

Los goles llegaron gracias a la buena acción del delantero portugués Pedro Neto al minuto 34 y del volante argentino Enzo Fernández al 79 de partido. A continuación, así viene Chelsea en sus últimos cinco partidos:

16 de junio de 2025 - Mundial de Clubes FIFA: Chelsea 2-0 Los Ángeles FC

28 de mayo de 2025 - Final UEFA Conference League: Real Betis 1-4 Chelsea

25 de mayo de 2025 - Premier League: Nottingham Forest 0-1 Chelsea

16 de mayo de 2025 - Premier League: Chelsea 1-0 Manchester United

11 de mayo de 2025 - Premier League: Newcastle 2-0 Chelsea

Que dijo Enzo Maresca sobre el encuentro ante Flamengo

Enzo Maresca habló en la previa del partido ante Flamengo - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

El 18 de junio de 2025, en la previa a lo que será el encuentro ante el Mengão, habló acerca de como se encuentra el equipo a nivel físico previo a este gran duelo.

“No hay lesiones en este momento, pero como es un torneo y tenemos un partido cada tres días, necesitamos rotar jugadores. No digo que vayamos a rotar diez u once jugadores por partido, pero sí tendremos que rotar tres, cuatro o cinco jugadores cada partido, sin duda. Esto se debe a que no podemos jugar cada tres días con los mismos jugadores“, mencionó.

Así va el grupo D del Mundial de Clubes

Flamengo y Chelsea quieren asegurar el primer lugar en el Mundial de Clubes - crédito Kyle Ross / REUTERS

Flamengo (Brasil): 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +2) Chelsea (Inglaterra): 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +2) Esperance de Tunis (Túnez): 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -2) Los Ángeles FC (Estados Unidos): 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -2)