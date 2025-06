Colombia y la tendencia que se confirmó con el papa León XIV, esta es la historia

El futuro de Dayro Moreno, gigante del FPC buscaría tentar al goleador para el segundo semestre de 2025 Segundo en la tabla de goleadores del torneo apertura, el oriundo de El Espinal podría dejar Once Caldas

EN VIVO l Once Caldas vs. Nacional: a pesar de la eliminación, los antioqueños buscan los tres puntos en Manizales El equipo dirigido por Javier Gandolfi, que no cuenta con posibilidades de acceder a la gran final, espera cerrar el cuadrangular de la mejor manera