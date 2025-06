Alfredo Arias no solo interesaría a Junior: Atlético Nacional iría por el técnico uruguayo para reemplazar a Javier Gandolfi

El técnico uruguayo también estaría en los planes de Atlético Nacional, tras los rumores que lo vinculaban con Junior de Barranquilla - crédito David Jaramillo / Colprensa

Tras la eliminación de Atlético Nacional de la final de la Liga Betplay, el futuro de Javier Gandolfi en el verdolaga quedó en duda.

Ante la situación de Gandolfi, la prensa deportiva asegura que en la carpeta de Nacional aparece, entre otros posibles candidatos, el nombre de Alfredo Arias, entrenador que también le einteresa al Junior de Barranquilla, en caso de que se dé la salida de César Farías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Atlético Nacional también estaría interesado en Alfredo Arias

Atlético Nacional tendría en duda la continuidad del argentino Javier Gandolfi - crédito Luisa González / REUTERS

El 18 de junio de 2025 en el programa Blog deportivo, de Blu Radio, se conoció a través del periodista Fabio Poveda, la situación que vive Alfredo Arias, que formalmente no se ha desvinculado del Cali, pero que interesa tanto a Junior como a Nacional.

“El principal impase es que no se ha desvinculado del Deportivo Cali, entonces mientras no lo haga, se complica el panorama. Además, Alfredo Arias aseguró que no habla con Junior, mientras haya un técnico en propiedad. Por otro lado, el profesor Alfredo Arias interesa a dos equipos grandes, donde uno de ellos es Atlético Nacional”, dijo.

Javier Gandolfi y Atlético Nacional estarían más lejos que cerca

El periodista y presentador del programa ESPN F90 reveló detalles sobre la interna de Atlético Nacional - crédito @ESPNColombia / X

El 17 de junio de 2025, en el programa Espn F90, el periodista Francisco Vélez, reveló que la situación en el camerino de Atlético Nacional pasa por la relación que tendría Javier Gandolfi con algunos de los referentes del equipo.

“El ambiente está muy caldeado porque es que el tema Gandolfi no pasa solamente por el resultado, no pasa solo por la eliminación, no pasa porque ayer Millonarios lo haya sacado de carrera, sino por la interrelación que hay entre Gandolfi y varios de los jugadores importantes de Nacionaly que no van a salir del club. No hay química. Con varios de los jugadores no les gusta el manejo de ahora, no les el de antes si no les ha gustado lo de antes, si es más eso, les gusta”, detalló.

Y además dentro del debate, se añadió que el problema radica en que no existe química con varios de los futbolistas de Atlético Nacional.

“No hay química con varios de los jugadores, no les gusta el manejo de ahora, no les el de antes si no les ha gustado lo de antes, si es más eso, les gusta”, detalló.

Que dijo Javier Gandolfi sobre la pelea que hubo con algunos de los jugadores de Atlético Nacional

El periodista y conductor del programa ESPNF90 reveló detalles de la situación interna de Atlético Nacional - crédito Jesús Aviles / Infobae

El 16 de junio de 2025, Javier Gandolfi habló tras la derrota ante Millonarios, y allí expresó su dolor por la eliminación de la final de la Liga BetPlay, y se mostró reflexivo tras lo ocurrido.

“Obviamente, estoy dolido como lo está el plantel, porque estamos acostumbrados a ganar, sabemos que acá empatar es perder, es una institución grande, estoy dolido, pero esto es fútbol, me deja triste, seguramente cada uno tendrá un tiempo para hacer un duelo, en mi caso, el duelo es corto, no me quedo con una victoria o un triunfo, siempre me preocupo por mejorar”, expresó.

Y finalmente, aclaró los rumores sobre una posible pelea con algunos futbolistas de Atlético Nacional, afirmando que nunca tuvo problemas con sus dirigidos en el tiempo que lleva de carrera como director técnico.

“Con ningún jugador he tenido ningún problema durante mi proceso, ¿está claro? Con ningún jugador, y ni lo voy a tener, el día que tenga un problema con uno de mis jugadores, te puedo asegurar que no voy a estar acá, porque mucho se habló y se habla mucho de eso, pero no es verdad, acá está Tesillo de testigo”, finalizó.

Atlético Nacional cierra en Manizales su participación de la Liga BetPlay

El cuadro antioqueño cerrará su participación en Manizales - crédito David Jaramillo / Colprensa

Atlético Nacional y Once Caldas cerrarán su participación en los cuadrangulares cuando a partir de las 6:05 p. m. (hora de Colombia), se enfrenten en el estadio Palogrande de Manizales.

El partido se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play, y el árbitro del encuentro será Jairo Mayorga.