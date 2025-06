Hinchas del León de James Rodríguez llegaron hasta estadio donde iban a debutar en el Mundial de Clubes: “Pinche FIFA”

Hinchas de León llegaron al Mundial de Clubes a pesar exclusión de su equipo - crédito @Christi6179520/X

Para la jornada del lunes 16 de junio de 2025 están programados tres partidos del Mundial de Clubes. Abrirá la acción Chelsea vs. LAFC a las 2:00 p. m. en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, correspondiente al Grupo D.

A continuación, a las 5:00 p. m. en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, se disputará Boca Juniors vs. Benfica, encuentro de Grupo C, mientras que sobre las 8:00 p. m. se disputará Flamengo vs. Esperance de Túnez, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

A pesar de la importancia de los partidos, que contarán con equipos de las mejores ligas del mundo, la atención se centró en Atlanta, en inmediaciones al Mercedes‑Benz Stadium, por la presencia de algunas personas cuya estadía en la zona generó cierta polémica.

Y es que en un video que se viralizó en redes sociales se observa que decenas de fanáticos del León mexicano, club que fue descalificado del certamen por parte de la FIFA meses atrás, permanecían cerca del estadio donde se disputaría Los Ángeles FC vs. Chelsea.

James Rodríguez no disputa el Mundial de Clubes tras una sanción de la FIFA a León - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Incluso, los fanáticos del equipo de Guanajuato comenzaron a cantar en contra de la FIFA a pocos minutos del pitazo inicial entre el equipo norteamericano y los ingleses.

El motivo principal de dicha práctica tiene que ver con que antes de que se hiciera oficial su descalificación, León FC estaba ubicado en el grupo D del Mundial de Clubes. Allí, el equipo de las Esmeraldas iba a compartir zona con Chelsea, Flamengo y el Esperance de Túnez.

De hecho, el debut del equipo mexicano estaba programado para el lunes 16 de junio, precisamente, frente a Chelsea.

Al parecer, decenas de hinchas de León ya tenían compradas sus entradas para los duelos que iba a disputar el equipo de James Rodríguez a lo largo del torneo, motivo por el que se desplazaron hacia territorio estadounidense para disfrutar del certamen, a pesar de saber que el conjunto mexicano ya no iba a disputar el mismo.

Pese a que su equipo no pudo competir, sus seguidores aprovecharon que ya tenían los boletos para protestar- crédito @ThomasdeStLeger/X

Por qué León FC se quedó por fuera del Mundial de Clubes

La FIFA excluyó a Club León al determinar que incumplía el artículo 10, párrafo 1 de su reglamento para el Mundial de Clubes 2025, que prohíbe a un mismo dueño tener más de un club participante. León y Pachuca estaban bajo el mismo paraguas de Grupo Pachuca, lo que motivó la apertura de procedimientos disciplinarios.

Tras la denuncia formal de multipropiedad presentada en noviembre de 2024 por Alajuelense, la FIFA emitió medidas disciplinarias en marzo de 2025. León y Pachuca presentaron alegatos, incluso propusieron una venta mediante fideicomiso familiar, pero la Comisión de Apelación consideró que esa estructura no cumplía con los criterios necesarios.

Club León apeló ante el TAS, reclamando que la norma era inaplicable de forma retroactiva. Sin embargo, el 6 de mayo el tribunal rechazó su apelación — y también la de Alajuelense — ratificando la exclusión de León y dejando intacta la posición de Pachuca basados en la normativa vigente.

James Rodríguez llegó a León FC con el objetivo de jugar el Mundial de Clubes- crédito AP

El resultado fue que el cupo de León se asignó a un nuevo participante tras un playoff entre LAFC y Club América, según lo decidido por la FIFA. Esto implicó que la Fiera no formara parte del torneo, y que su principal figura, James Rodríguez, tampoco participara con ellos.

Cómo es el calendario del grupo D del Mundial de Clubes

Jornada 1:

CR Flamengo - Espérance Sportive de Tunis - Lincoln Financial Field, Filadelfia | Lunes 16 de junio

Chelsea FC - Los Angeles Football Club - Mercedes Benz Stadium, Atlanta | lunes 16 de junio

Jornada 2:

CR Flamengo - Chelsea FC - Lincoln Financial Field, Filadelfia | viernes 20 de junio

Los Angeles Football Club - Espérance Sportive de Tunis - GEODIS Park, Nashville | viernes 20 de junio

Jornada 3

Los Angeles Football Club - CR Flamengo - Camping World Stadium, Orlando | martes 24 de junio

Espérance Sportive de Tunis - Chelsea FC - Lincoln Financial Field, Filadelfia | martes 24 de junio