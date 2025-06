Frank Fabra sí sería tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo para el Mundial de Clubes

Frank Fabra podría tener minutos en el Mundial de Clubes - crédito Fotobaires

Frank Fabra, que parecía condenado a un futuro incierto en Boca Juniors tras el turbulento epílogo de la final de la Copa Libertadores 2023, ganó un inesperado respaldo.

Alexis Rodríguez, periodista deportivo colombiano, avivó la expectativa en redes sociales al afirmar desde su cuenta de X que Miguel Ángel Russo, en su retorno al banco Xeneize, “sí contará con Frank Fabra”.

La publicación, que agitó el ambiente Azul y Oro, se apoya en señales claras de que el estratega argentino, que supo dirigir a Millonarios entre 2017 y 2018, valora al defensa, pese a su irregular presente y la resistencia de parte de la prensa y la afición.

Russo, que ya había dirigido a Fabra en su ciclo anterior y lo catapultó como pieza clave para conquistar la Superliga, observa en el jugador rasgos que aún lo hacen útil. En entrenamientos recientes, el lateral marcó un golazo en una práctica bajo la atenta mirada del DT ex San Lorenzo. Además, pese a que no sumaba minutos en lo que iba del año, Russo decidió incluirlo en la nómina que disputará al Mundial de Clubes en Estados Unidos. De esta manera, el técnico no solo rompe la tendencia de marginar a Fabra, sino que también muestra convicción en darle una nueva oportunidad.

El respaldo tiene una explicación más profunda: Russo ya confesó la conexión que mantiene con los futbolistas colombianos, gracias a su paso por el fútbol nacional. Este vínculo influyó en la recuperación de Fabra, Sebastián Villa y Jorman Campuzano durante su última etapa en Boca, quienes pasaron de suplentes a piezas clave en la conquista del título argentino.

Periodista colombiano aseguró que Miguel Russo si contará con Frank Fabra - crédito @alexisnoticias/X

En esa misma línea, el periodista Tato Aguilera aseguró que “Russo tiene algo con Frank Fabra, una debilidad. Y en los entrenamientos está demostrando. Yo no descarto que Russo le dé unos minutos”.

Frente a ello, es importante recordar que en lo que va de 2025, Fabra ha tenido una participación mínima en los compromisos de Boca. Fue titular en el empate frente a Argentinos Juniors en La Bombonera, correspondiente al torneo Apertura 2025, y estuvo en el banco de suplentes durante la derrota ante Racing Club. Además, tuvo minutos en el cruce contra Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina. Sin embargo, estas apariciones no han sido suficientes para revertir la percepción negativa que pesa sobre él entre los hinchas.

Miguel Russo tendría en cuenta a Frank Fabra - crédito Marco Bello/ REUTERS

Cómo ha sido el papel de Frank Fabra en Boca Juniors

Fabra ha sido fundamental para que Boca haya conseguido nueve títulos locales en ocho años: cuatro ligas, dos supercopas, dos Copas de la Liga y una Copa Argentina.

Además, el lateral izquierdo ha recibido distinciones tales como hacer parte del equipo ideal de la Copa Libertadores 2016 y ser catalogado como el mejor carrilero de la Liga Argentina 2016/17.

Así mismo, Fabra es el lateral izquierdo con más goles en la historia de Boca Juniors con 13 goles. Tales participaciones han generado que incluso el mismo Juan Román Riquelme lo haya llenado de elogios en múltiples ocasiones, así como lo haya defendido de las múltiples críticas que ha recibido en las últimas temporadas.

Frank Fabra permanece en Estados Unidos con Boca Juniors - crédito @fabra18/ Instagram

De hecho, el máximo ídolo del club argentino ha comparado al colombiano con Marcelo, histórico defensor brasileño que supo tocar la gloria con Real Madrid y con Fluminense, club que venció a Boca Juniors en la más reciente final de la Copa Libertadores.

Fabra, que no pudo disputar la fase final del certamen continental de 2018 cuando los xeneizes cayeron con River Plate en el duelo definitivo, no pudo ser partícipe del mundial de Rusia 2018 luego de sufrir una rotura de ligamentos en medio de un entrenamiento con el club argentino.

No obstante, el lateral colombiano supo reponerse de tal situación y completa 224 partidos con los argentinos, con quienes ha anotado 14 goles y aportado 29 asistencias.