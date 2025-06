James Rodríguez es reconocido por su trayectoria internacional en Estados Unidos: “Un jugador diferente”

James invitado de honor en Boston - crédito @jamesrodriguez / IG

Luego de concluir su participación con la Selección Colombia en la más reciente fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el mediocampista James Rodríguez se encuentra en un periodo de descanso antes de reincorporarse a su club, el León de México.

Sin embargo, este receso no ha significado una pausa total en su agenda, ya que el jugador ha aprovechado su tiempo libre para atender varios compromisos publicitarios y sociales en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Boston.

A través de sus redes sociales, el propio James compartió imágenes y momentos destacados de las actividades en las que ha participado. Uno de los eventos que más llamó la atención fue su visita a las instalaciones de los Boston Celtics, uno de los equipos más tradicionales y exitosos de la NBA. En el lugar, el futbolista posó sonriente con una camiseta del equipo de baloncesto en sus manos, demostrando su admiración por este deporte, del cual es reconocido aficionado desde hace varios años.

Reconocimiento oficial en Massachusetts

Otro de los momentos significativos durante su estancia en Boston fue su visita a la oficina de la gobernadora del estado de Massachusetts, Maura Healey. En este encuentro, James fue reconocido por su trayectoria y dedicación en el ámbito deportivo, especialmente por su aporte al fútbol como figura destacada a nivel internacional. La gobernadora posó junto al jugador mientras recibía como obsequio una camiseta blanca de la selección Colombia con el número 10, número que distingue a James en la actualidad de su carrera.

Durante el acto, James también mostró su habilidad con el balón al hacer dominadas dentro del recinto gubernamental y firmó un balón, en un gesto que fue recibido con entusiasmo. En redes sociales, la propia Maura Healey compartió varias fotografías del momento y escribió: “Un jugador diferente se hizo cargo de la oficina del gobernador hoy... La cuenta regresiva para el Mundial de fútbol ha comenzado, y James Rodríguez y New Balance la están usando para lograr que más niños participen y vivan vidas activas y saludables”.

Presencia en el béisbol y pausa con el Club León

Durante su paso por Estados Unidos, James también asistió como espectador a un partido de béisbol de las Grandes Ligas (MLB), en el que compartió una fotografía tomada en un palco del estadio. En la imagen, se lo ve vistiendo una camiseta blanca con su característico número 10 en la espalda, en alusión a su identidad futbolística con la selección colombiana y sus clubes.

Mientras tanto, el Club León, equipo mexicano donde milita James Rodríguez, ya ha dado inicio a su pretemporada de cara al segundo semestre del año. El equipo comenzó trabajos el pasado 9 de junio en Guanajuato, donde permanecieron tres días antes de trasladarse a Cancún, para continuar con su preparación. Posteriormente, el plantel viajará el 19 de junio para participar en la Copa Morelos, torneo programado entre el 20 y el 22 de junio.

No obstante, James será uno de los grandes ausentes en dicho certamen, dado que aún no se ha reincorporado a los entrenamientos con su equipo. Su no participación en la Copa Morelos y la ausencia del León en el Mundial de Clubes han facilitado que el jugador pueda extender su periodo de descanso y cumplir con compromisos personales y publicitarios antes de regresar a las competencias oficiales.

De esta manera, James Rodríguez aprovecha su receso futbolístico no solo para recuperarse físicamente, sino para fortalecer su imagen internacional como figura deportiva, referente de la selección Colombia y embajador de campañas enfocadas en el deporte y la salud juvenil.