Con 15 representantes colombianos, arranca el Mundial de Clubes en Estados Unidos

15 colombianos estarán en el torneo de clubes - crédito FIFA/iStock

La primera edición del nuevo formato del Mundial de Clubes, que se disputará entre el 14 de junio y el 13 julio, 32 equipos, de todos los continentes, buscarán quedarse con el primer título del torneo.

A pesar de que no hay un club colombiano en disputa, el país sí tendrá varios representantes en el torneo intercontinental, entre ellos varias figuras de la selección Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En total, son 15 los cafeteros, distribuidos en 10 clubes, los que tendrán participación durante el campeonato, que, según la FIFA, se realizará de nuevo en 2029.

Estos son los representantes de Colombia

Ríos disputará el Mundial de Clubes - crédito Reuters

En el grupo A, conformado por Al Ahly, Inter de Miami, Palmeiras y Porto, Colombia tendrá al mediocampista Richard Ríos, que habitualmente es convocado a la selección, como el principal representante.

Palmeiras debutará el 15 de junio contra Porto, después jugará contra Al Ahly el 19 del mismo mes y terminará la fase de grupos el 23 contra el Inter de Miami de Lionel Messi.

En el mismo grupo, pero con pocas posibilidades de disputar minutos, en el Porto milita Brayan Mateo Caicedo, delantero de 18 años que ascendió al equipo profesional de los dragones, pero lo más probable es que no sea titular inicialmente.

El defensor milita en el Seattle Sounders de la MLS - crédito Reuters

En el Grupo B, Seattle Sounders y el defensor central Yeimar Gómez enfrentarán a tres favoritos al título; el actual campeón de la Copa Libertadores, Botafogo, el ganador de la UEFA Champions League PSG y el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone".

En el grupo C habrá dos representantes para Colombia, el lateral izquierdo Frank Fabra, que se confirmó, será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en Boca Juniors, y Jerson Lagos en Auckland.

Este último se volvió viral en redes sociales porque se expuso que antes de ser jugador profesional, trabajó durante varios años como barbero en Nueva Zelanda.

“Cuando yo llegué era muy difícil en ese momento porque no sabíamos nada, no sabíamos el idioma, pero uno de pequeño es muy fácil hacer amigos con el fútbol, eso me ayudó mucho. Aún no me creo en que posición estoy en este momento, saber que voy a jugar el Mundial de Clubes, a un evento internacional tan importante es una cosa que uno nunca imagina y es un sentimiento muy bonito”, declaró Lagos a AS Colombia.

Lagos fue barbero antes de convertirse en jugador profesional - crédito Shane Wenzlick¿

Tras la expulsión del Club León, que tenía a tres representantes colombianos, el cupo fue tomado por Los Angeles FC, en donde juega el defensor Eddie Segura, que será el único representante cafetero del grupo D.

La zona E será la que más colombianos tendrá, puesto que en River Plate están Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño; mientras que en Rayados de Monterrey fueron inscritos los mediocampistas Nelson Deosa y Johan Rojas, más el defensor Stefan Medina.

Estos cinco colombianos se enfrentarán entre sí, y también jugarán contra Inter de Milán y Urawa Reds de Japón.

Borja y Castaño hacen parte de uno de los favoritos al título - crédito Reuters

Otro grupo con alta presencia de colombianos es el F, que tiene a Gabriel Fuentes, Jhon Arias y Kevin Serna, en Fluminense, como representantes del país cafetero.

Los dos ofensivos y el lateral enfrentarán a Borussia Dortmund, de Alemania; Mamelodi Sundowns de Sudáfrica; y Ulsan Hyundai de Corea del Sur.

Por último, Avilés Hurtado, que milita en Pachuca de México, será el último colombiano en debutar en el torneo de clubes, puesto que su equipo hace parte del grupo H, junto a Real Madrid, Al Hilal y Zalsburgo.

El torneo, que llama la atención por tener un formato similar al del mundial de naciones, también es resaltado por el premio de 40 millones de dólares que recibirá el equipo campeón. En Colombia, el torneo de clubes será transmitido por DirecTV Win Sports y Disney+