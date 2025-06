Los jugadores de la selección Colombia estarían recibiendo “visitas en las habitaciones”, según Carlos Antonio Vélez

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia players pose for a team group photo before the match REUTERS/Rodrigo Valle

La selección Colombia enfrenta un periodo crítico al no asegurar aún su clasificación para la próxima Copa del Mundo, situación que genera inquietud entre sus seguidores.

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, en su segmento Palabras Mayores, emitido en Antena 2, ofreció un análisis crítico sobre la situación actual del equipo y el manejo del entrenador Néstor Lorenzo.

Vélez expresó preocupaciones sobre supuestas irregularidades en la concentración de los jugadores durante los partidos de eliminatorias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Comentó que dentro de los espacios de concentración del equipo “hay muchas visitas inesperadas a las habitaciones”, dejando entrever posibles distracciones para los jugadores sin ahondar en detalles específicos.

Las visitas, según las insinuaciones de Vélez, involucrarían a familiares y amigos de los futbolistas, lo que podría estar interfiriendo con el rendimiento del equipo, manifestándose en los resultados adversos en partidos recientes.

“La concentración, me cuentan, es un mercado persa. Que abajo pusieron un montón de mesas, familiares ahí se sientan, amigos y hay muchas visitas inesperadas a las habitaciones”, declaró el comunicador, que no dejó claro si la situación fue en Barranquilla o en Buenos Aires.

Estos señalamientos han suscitado preocupación respecto a la disciplina y el enfoque del equipo nacional, que hasta la fecha no ha consolidado su desempeño para garantizar un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una crisis afectaría a la selección Colombia: jugadores se sentirían “desplazados”

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia's Jhon Lucumi after sustaining an injury REUTERS/Agustin Marcarian

Carlos Antonio Vélez aseguró que el ambiente en el vestuario de la Selección Colombia se encuentra deteriorado, al punto de que algunos jugadores han manifestado su deseo de no continuar representando al país. El empate ante la selección albiceleste, lejos de traer tranquilidad, intensificó las especulaciones sobre conflictos internos, especialmente después de la salida de Jhon Durán y las versiones sobre disputas entre los integrantes del equipo.

Según Vélez, la situación se hizo evidente por la actitud de Jhon Arias durante el partido contra Argentina. El analista afirmó que Arias inició el encuentro visiblemente incómodo, sintiéndose desplazado dentro del grupo. “Él se siente molesto, él se siente desplazado. Hay un montón de jugadores que se sienten desplazados porque con todo y que el empate se haya dado hoy, que el equipo mostró sangre, ese es un camerino roto, eso está claro, demostrado. Ese es un camerino que tiene mucho problema”.

La gravedad de la crisis ha llevado a que varios futbolistas comuniquen directamente a Ramón Jesurún su intención de no regresar a la Selección Colombia. Ante este panorama, el presidente de la federación habría intervenido para persuadirlos de mantenerse en el equipo.

“Hay unos jugadores que no le creen al técnico, que se sienten maltratados. Ha habido jugadores que incluso le han dicho al presidente de la Federación que no quieren volver a la Selección. El presidente de la Federación ha tenido que llamar a algunos jugadores a decirles: no me vayan a soltar el equipo y ellos hacen caso“.

Así va la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026

Luis Díaz es el jugador colombiano más importante del momento tras su rendimiento con la selección Colombia y el Liverpool FC - crédito FCF

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)