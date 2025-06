Jhon Lucumí “vivió en el piso casi todo el partido” ante Argentina: fuerte crítica al defensor de la selección Colombia

Pese a que tuvo buenos momentos en el partido, Jhon Lucumí falló en el momento del gol de Argentina ante la selección Colombia, por las eliminatorias - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Sigue la polémica por lo que pasó en el compromiso de Argentina y la selección Colombia, en el estadio Monumental, donde el empate 1-1 no fue lo único que llamó la atención, sino la cantidad de cruces entre los jugadores durante y después del compromiso, por la fecha 16 de las eliminatorias.

Uno de esos comentarios fue contra Jhon Lucumí, defensor que volvió a la titularidad tras ser suplente ante Perú, pero es señalado como el culpable para que Thiago Almada marcara el gol de la igualdad para los locales, debido a que quiso fingir una falta y terminó desacomodando a toda la defensa.

De otro lado, Néstor Lorenzo destacó la manera como Colombia afrontó el partido, en el que empezó ganando y tuvo un excelente trabajo defensivo hasta el empate, esperando que en septiembre asegure el cupo al mundial, pues solo le falta tres puntos para obtener el cupo directo.

“Nadie lo vio, estaba tirado”

Hubo muchas discusiones, cruces, empujones y un expulsado en el partido en Buenos Aires, con Enzo Fernández saliendo del campo por la falta sobre Kevin Castaño, además del tenso momento de Lionel Messi con James Rodríguez desde los actos protocolarios hasta el momento en que se mostró la tarjeta roja.

Cristian Romero, en rueda de prensa, mandó una dura crítica a Jhon Lucumí, al mencionar que nunca sufrió un golpe previo al gol de Almada: “Sinceramente, nadie lo vio, estaba tirado, casi todo el partido vivió en el piso y pasó desapercibido. Lo importante es que hicimos el gol y empatamos”.

Cristian "Cuti" Romero criticó que Jhon Lucumí fuera poco relevante en el partido de Argentina y Colombia - créditp Rodrigo ARANGUA / AFP

Sobre el partido, el “Cuti” explicó que “Colombia es un gran rival, la verdad en Sudamérica y el mundo es una de las mejores selecciones, pero nada, ante la velocidad nos impusimos. Al final sacamos un punto, no queríamos, queríamos ganar, pero al final lo relevante es que no perdimos”.

Por su parte, Jhon Lucumí aceptó que no tuvo su mejor presentación con la selección Colombia, explicando que se fue al piso para pedir una falta, pero al momento de levantarse, ya era tarde para cerrarle el espacio a Thiago Almada en el área.

El atacante logró la igualdad en los últimos minutos del partido, con 10 hombres y en el estadio Monumental - crédito Telefe

“Creo que soy autocrítico conmigo mismo, intenté obviamente volver al juego lo más rápido posible: me pasa el balón por debajo de las piernas, quiero hace mucho más, pero obviamente no me dio. Peor es nada, como te digo, me pasó el balón por debajo de las piernas y debo corregirlo, para que así el equipo saque los tres puntos”, dijo.

“No es fácil tratar de jugarle como vino Colombia”

En charla con los medios en Buenos Aires, el técnico Néstor Lorenzo resaltó el planteamiento de Colombia para brillar en el Monumental: “Agallas es una palabra jodida, ¿vos creés que cualquier rival viene y se le plantea a Argentina, así como estos chicos, como jugaron los colombianos? Yo creo que tuvieron muchas".

“Es una cancha difícil, muy rápida, Argentina está muy mecanizada con movimientos espectaculares. Es un equipo difícil Argentina, muchachos, no es fácil tratar de jugarle como vino Colombia y le generó situaciones. Me hubiera gustado ganar y sellar la clasificación, pero el partido fue bueno, pero los muchachos tuvieron muchas agallas”, añadió.

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, salió contento por el buen resultado ante Argentina - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Lorenzo explicó que el partido se dio tal como lo planeo días antes, “con una Argentina que es protagonista, que tiene mucha posesión y movilidad, por eso tratamos de cerrar circuitos en medio campo y salir rápido. El planteo nos dio resultado y con el gol y un par de situaciones más que tuvimos, pero bueno. Después, en una jugada un poco confusa donde Lucumí queda tirado pidiendo asistencia, llega el empate. Estoy muy conforme con la actuación del equipo y el resultado no es malo por el rival, que es el mejor equipo del mundo, pero tuve la sensación que nos llevábamos los 3 puntos, desgraciadamente no se dio“.