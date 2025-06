La selección Colombia subirá en el ranking FIFA, luego de los dos empates contra Perú y Argentina

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their first goal with Richard Rios and James Rodriguez REUTERS/Agustin Marcarian

La selección de Colombia logró un valioso empate (1-1) contra Argentina, en una actuación que revitalizó su confianza de cara a las eliminatorias al Mundial de 2026.

Durante el partido, Colombia estuvo cerca de llevarse la victoria, pero un error al final del encuentro permitió a Argentina igualar el marcador. A pesar de la decepción por el empate, el desempeño del combinado nacional demostró que tiene el potencial necesario para competir al más alto nivel y enfrentarse a las mejores selecciones del mundo.

El empate, no solo contra Argentina, sino el de la fecha 15 contra Perú en la Eliminatoria Sudamericana, afectó la tabla de las eliminatorias, sino que tuvo impacto en el ranking mundial de la FIFA.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia's Jhon Lucumi after sustaining an injury REUTERS/Agustin Marcarian

Según Football Ranking, este resultado permitirá que Colombia supere a Uruguay en el ranking FIFA, colocándose en la posición número 13 con 1679,46 puntos. La Tricolor le gana la posición a Uruguay, mientras que se acerca a Alemania, que perdió dos puestos. Así quedará la próxima actualización:

Argentina: 1.885,36 puntos. España: 1.864,60 puntos. Francia: 1.849,59 puntos. Inglaterra: 1.816,70 puntos. Brasil: 1.777,68 puntos. Portugal: 1.770,53 puntos. Países Bajos: 1.758,18 puntos. Bélgica: 1.736,38 puntos. Croacia: 1.707,51 puntos. Italia: 1.702,57 puntos. Marruecos: 1.698,76 puntos. Alemania: 1.695,94 puntos. Colombia: 1.679,46 puntos. Uruguay: 1.670,75 puntos. México: 1.643,83 puntos.

El mensaje de Néstor Lorenzo a los hinchas de la selección Colombia

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, puso sobre la mesa una preocupación que trasciende lo futbolístico: el escaso aliento de la afición durante los partidos en Barranquilla. El técnico argentino dirigió un mensaje directo a los seguidores del combinado nacional tras el empate 1-1 frente a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, correspondiente a la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Néstor Lorenzo habló sobre el poco aliento en los partidos de Colombia como local

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, Néstor Lorenzo manifestó su satisfacción por el desempeño de sus dirigidos en un escenario que calificó como exigente. “Estoy orgulloso de lo que hicieron estos muchachos. Supieron interpretar el partido, competir de igual a igual y mantener la personalidad en una cancha muy exigente”. No obstante, el foco de su intervención se desplazó rápidamente hacia la actitud de la hinchada, especialmente en los partidos disputados en Barranquilla.

El técnico fue enfático al señalar que, cuando el equipo no logra anotar en los primeros minutos, la atmósfera en el estadio cambia. “En Barranquilla cuando pasan 20 minutos y no hiciste gol, ya la gente se inquieta, no alienta”, afirmó Lorenzo, quien puntualizó que su crítica no iba dirigida exclusivamente a los habitantes de la ciudad, sino a todos los asistentes que adquieren entradas para los partidos de la selección. “No digo la gente de Barranquilla, porque va gente de todo el país”, aclaró el entrenador.

La falta de respaldo en momentos adversos fue otro de los puntos que el técnico argentino subrayó. “En los partidos que perdimos jugando, como lo hicimos hoy, nos dejaron en esta situación. No lo considero justo por el rendimiento”, expresó Lorenzo

Así va la Eliminatoria Sudamericana 2026

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19). Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) (repechaje). Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16). Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11). Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).