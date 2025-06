Jhon Jader Durán podría dejar el fútbol árabe: varios clubes estarían interesados en sus servicios

El futuro de Jhon Jader Durán en Al-Nassr sería incierto, de acuerdo con informaciones desde medios de Arabia Saudí - crédito @AlNassrFC/X

Si hay que referenciar a uno de los nombres que más revuelo causó en el fútbol colombiano durante 2025, ese podría ser Jhon Jader Durán.

El atacante formado en las inferiores del Envigado y con paso por el Chicago Fire de la MLS, llegó al Aston Villa en 2022, considerado como uno de los prospectos a tomar en cuenta para la delantera de la selección Colombia, que sigue padeciendo problemas para encontrar un reemplazo idóneo para Falcao García.

Su llegada al club villano estuvo marcada por momentos donde alternó titularidad y suplencia, pero en los que era innegable su capacidad para destacar cuando tenía espacios en el área para tirar a puerta.

Sin embargo, a inicios de 2025 el jugador se volvió noticia a nivel nacional cuando decidió sumarse a las filas del Al-Nassr, de la liga de Arabia Saudí, para compartir equipo con Cristiano Ronaldo, pero dejando de lado al equipo de Birmingham que estaba compitiendo en ese momento en la Champions League.

Jhon Jáder Durán se fue del Aston Villa luego de dos años de su vinculación, para sumarse al Al-Nassr a principios de 2025 - crédito Hannah Mckay/REUTERS

La polémica se disparó más debido a que, en su momento, se habló del interés del Paris Saint-Germain por hacerse con los servicios de Durán, algo que no ocurrió. Es así que, mientras el cuadro parisino se convertía en el segundo club francés en consagrarse con la “Orejona”, Durán se quedaba fuera de la Liga de Campeones de la AFC en semifinales y lejos de la lucha por el título ante el Al-Ittihad, al punto que no se clasificaron para la próxima edición de la “Champions” asiática.

Con su reciente convocatoria a la selección Colombia para los juegos ante Perú y Argentina, su enfado en el partido ante los peruanos ante Barranquilla fue evidente, recriminando a compañeros y rivales por igual, viéndose descontrolado y al punto de recibir una tarjeta amarilla al final del primer tiempo por una dura entrada sobre un rival.

Horas después del partido que terminó 0-0, surgieron rumores de una pelea en el vestuario que tuvo a Durán como protagonista, hecho negado por todo el plantel. Sin embargo, al día siguiente se confirmó la salida del delantero de la convocatoria en un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, aduciendo problemas en su espalda que lo venían afectando desde hace algunas semanas.

Mientras las versiones sobre lo que sucedió siguen generando debate en redes sociales, todo indica que el futuro del atacante en el Al-Nassr también estaría en entredicho. En las últimas horas, el portal Al-Riyadh señaló que su permanencia en el club al que llegó en enero se encuentra en un punto incierto.

El club señaló que no descarta poner a Durán en la lista de cedibles, y hay rumores de equipos interesados en hacerse con sus servicios - crédito Stringer/REUTERS

“Giran las dudas en torno a la continuidad del delantero colombiano Jhon Duran con el club Al-Nassr durante la nueva temporada deportiva”, expresó el medio de la capital árabe, anunciando que están considerando la posibilidad de cederlo en calidad de préstamo, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio mencionado.

Eso sí, la situación actual es que esta posibilidad sigue sin definirse del todo, y Al-Nassr está “a la espera de sentarse con el jugador y su representante en las próximas semanas”. Lo cierto es que la información que llega desde Arabia Saudí indica que ya habría clubes interesados en acoger a Durán como cedido, sin que se conozcan todavía los posibles interesados.

Periodista deportivo fue severo en su comentario sobre Jhon Durán por su actitud con Colombia las eliminatorias

La presentación de Durán ante Perú fue duramente cuestionada por el periodismo deportivo, en medio de rumores de un pleito protagonizado por el atacante luego del empate en Barranquilla - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, durante la emisión del lunes 9 de junio, el periodista Juan Felipe Cadavid cargó en contra de Durán debido a la actitud mostrada durante el partido ante Perú, al punto que pidió que deje de ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en futuras convocatorias hasta que, según dijo, se comprometa con la Tricolor.

“No me hable de Durán... ¿Llamarlo para septiembre? No, no. Señor Durán: madure primero, tómele amor a la Selección Colombia, respete a los aficionados y a sus compañeros, juegue al fútbol bien, comprométase y después vuelva a la Selección“, fueron las palabras del periodista. Cadavid cerró su intervención de forma tajante diciendo que su desempeño ante los peruanos fue ”horrible”.