Carlos Antonio Vélez reveló problemas en la interna de la selección Colombia: “Hay un montón de jugadores que se sienten desplazados”

El 10 de junio de 2025, la selección Colombia empató a un gol frente a Argentina en el estadio Más Monumental, de Buenos Aires, y aunque aún sigue en puestos de clasificación, preocupa por la falta de triunfos de la Tricolor, que sumó seis encuentros sin ganar.

Aunque se evidenció mejoría en su fútbol, la selección dirigida por Néstor Lorenzo preocupa por la falta de triunfos, tanto entre hinchas, como entre periodistas.

Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre los rumores de molestia en el camerino

El comentarista deportivo reveló que existen situaciones complejas en el camerino de la selección Colombia entre Néstor Lorenzo y algunos jugadores del combinado nacional - crédito Jesús Aviles / Infobae

Pero según Carlos Antonio Vélez, en Planeta fútbol, de Win Sports el 11 de junio de 2025, algunos futbolistas de la selección Colombia no le creen a Néstor Lorenzo y se sienten “desplazados” y “maltratados” por el técnico.

“Hay un montón de jugadores que se sienten desplazados, es un camerino roto, eso está claro, demostrado. Hay jugadores que no le creen al técnico y que se sienten maltratados. Todo lo que pasó fue por una falta total de liderazgo”, agregó.

Por otra parte mencionó que hay ciertos jugadores que no le creen la idea de juego a Néstor Lorenzo, y que no quieren regresar al combinado nacional.

“Hay unos jugadores que no le creen al técnico, que se sienten maltratados. Ha habido jugadores que incluso le han dicho al presidente de la Federación que no quieren volver a la Selección. El presidente de la Federación ha tenido que llamar a algunos jugadores a decirles: ‘No me vayan a soltar el equipo’, y ellos hacen caso", dijo el comentarias deportivo.

El caso de Jhon Jáder Durán no es el único problema del combinado nacional

Jhon Jáder Durán tuvo que salir de la concentración del cuadro Tricolor por un dolor lumbar que lo aquejaba, aunque desde versiones de la prensa, apuntan que el futbolista del Al-Nassr salió por diferencias con sus compañeros en el entretiempo entre Perú y Colombia el 6 de junio de 2025 - crédito Luisa González / REUTERS

Y mencionó en su comentario sobre los problemas internos que existen en la selección Colombia, que la situación no solamente pasa por lo ocurrido con Jhon Jáder Durán.

Y es que según Vélez y las informaciones periodísticas entregadas el 6 de junio de 2025, habría tenido un conflicto con Néstor Lorenzo y varios de sus compañeros en el camerino, pasa por un problema de liderazgo en la Tricolor.

“El presidente de la Federación ha tenido que llamar, como también el presidente de la Difútbol, a algunos jugadores a decirle no me van a soltar el equipo. Y ellos hacen caso. Pero hay mucho problema. No crean que el problema se soluciona sacando a Durán y poniéndolo en tela de juicio ante la gente. Ahí hay mucho problema, no crean que el problema se soluciona sacando a Durán y poniéndolo en tela de juicio delante de la gente. Porque es que criticar a Durán es muy fácil, decir que es inmaduro e irresponsable, eso lo hace cualquiera. El tema es que lo que pasó fue por una falta total de liderazgo, hay jugadores que no están de acuerdo con todas las cosas que pasan: que haya preferencias por algunos jugadores y que se dejen al margen a otros”, mencionó.

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones tras la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)