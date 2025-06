Técnico de Perú llenó de elogios a Colombia tras empatar en Barranquilla: “Quisimos atacar más, pero no pudimos”

Óscar Ibáñez, técnico de Perú, dio la sorpresa al sacarle un empate a Colombia en Barranquilla por las eliminatorias, con marcador de 0-0 - crédito Luisa González/REUTERS

La selección Colombia terminó muy por debajo del rendimiento esperado y empató sin goles contra Perú, que es penúltima de las eliminatorias y necesita de un triunfo para acercarse al repechaje, pero rescató un punto para mantener las ilusiones hasta las últimas fechas.

El técnico Óscar Ibáñez, que apenas lleva tres partidos al mando de los incas, destacó el trabajo de la Tricolor en el campo de juego, pese a las críticas de los aficionados, la prensa y que poco remató al arco en todo el compromiso, además de llevar cinco partidos seguidos sin conocer el triunfo.

Para la próxima fecha, Perú recibirá a Ecuador en Lima, mientras que la selección Colombia visitará a Argentina, por lo que ambos equipos tendrán rivales difíciles en la fecha 16 de las eliminatorias, que darían a los siguientes clasificados al mundial, pues por ahora solo la Albiceleste tiene cupo asegurado.

“Colombia no nos dejó”

El entrenador de la selección peruana, Óscar Ibáñez, destacó que su equipo dispuso de la ocasión más clara del partido frente a Colombia, a pesar de que el encuentro terminó igualado sin goles en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El entrenador peruano elogió el desempeño de Colombia y el trabajo de su colega Néstor Lorenzo. Destacó que el equipo local buscó el triunfo en todo momento y realizó cambios que aportaron dinamismo, especialmente por las bandas y el centro del campo.

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, terminó con mucha preocupación tras el empate 1-1 frente a Perú - crédito Luisa González/REUTERS

“Colombia intentó siempre, hizo los cambios que la verdad que fueron revulsivos, por las bandas, con Ríos, por el medio. Yo creo que Perú se cerró bien y defendimos bien, la idea era defender a partir de 3/4. La verdad que son una tremenda Selección”, señaló el técnico argentino, nacionalizado peruano.

Consultado sobre la falta de ambición ofensiva de su equipo, Ibáñez explicó que la propuesta de Colombia dificultó la generación de ataques claros para Perú: “No, Colombia no nos dejó, nos empezaron a mover el balón, de lado a lado y nos empezó a llevar con pelotazos. La verdad quisimos atacar más, pero no pudimos y al no poder nos quedamos con lo otro, defender bien y el bloque corto, también tuvimos la más clara del partido. Vamos a pelear hasta el final”.

Perú realizó un enorme trabajo defensivo para frenar el ataque de la selección Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

“Estamos muy tranquilos”

El técnico valoró el esfuerzo defensivo de sus dirigidos y subrayó que, aunque intentaron atacar con mayor profundidad, la presión del conjunto colombiano limitó sus posibilidades ofensivas. El empate se produjo en el marco de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026.

Ibáñez expresó en conferencia de prensa que el equipo era consciente de la necesidad de sumar puntos en este compromiso, especialmente tras un partido anterior de características similares ante Venezuela: “Sabíamos que teníamos que sumar, el partido de hoy fue muy parecido al de Venezuela, sufrimos un poco más. Necesitábamos ganar hoy y necesitamos ganar el martes, estamos muy tranquilos”.

Pese al empate en Barranquilla, Perú se quedó sin opciones de alcanzar el cupo directo al mundial y buscando ahora el repechaje - crédito Luisa González/REUTERS

El empate sin goles deja a ambas selecciones con la necesidad de sumar victorias en las próximas jornadas para mantener sus aspiraciones de clasificación al mundial 2026. El técnico peruano insistió en que el grupo mantiene la calma y la determinación de buscar el triunfo en el siguiente compromiso, que será frente a Ecuador. La actuación defensiva de Perú fue uno de los aspectos más destacados por el entrenador, quien consideró que el planteamiento táctico permitió contener los avances de Colombia y mantener el arco en cero.

Pese a la presión ejercida por el equipo local y los cambios introducidos por Néstor Lorenzo, la defensa peruana logró sostener el empate y generar una oportunidad clara de gol, lo que refuerza la confianza del plantel de cara a los próximos desafíos en las Eliminatorias Sudamericanas.