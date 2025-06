En Colombia retaron a periodista que expuso presunta pelea en el camerino: “Que tenga la hombría”

El delantero se refirió a los rumores sobre una hipotética pelea en el camerino - crédito @CarlosAfutbol/X

Tras el empate de Colombia contra Perú, el periodista Paolo Arenas indicó en su cuenta de X que en el partido se registró una pelea entre integrantes de la Tricolor.

De acuerdo con Arenas, el atacante del Al Nassr habría increpado a varios de sus compañeros, llegando al punto de que Néstor Lorenzo, técnico de la selección, habría tenido que intervenir junto a los capitanes del equipo.

“Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9″, indicó el comunicador.

Paolo Arenas detalló que hubo tres jugadores involucrados, así como Néstor Lorenzo, en la supuesta pelea tras el final del juego ante Perú - crédito @velezfutbol/X

Jugadores desmintieron la versión

En zona mixta, tras dos horas en el camerino, los jugadores de la selección Colombia atendieron a los medios de comunicación, siendo James Rodríguez, capitán del plantel, el encargado de negar los rumores sobre la hipotética pelea.

“Es falso, es totalmente falso, todo lo que se ha dicho fuera y antes, que hubo pelea, es totalmente falso. Tenemos que estar juntos y mandar vibras buenas. Estamos todos lo que hicieron eso, hay que seguir y ya está, va a ser un partido lindo, contra el último campeón (Argentina), nos prepararemos para ello”.

Por su parte, Jefferson Lerma, que fue otro de los mencionados por el periodista, aseguró que se enteró del rumor porque recibió una llamada de su representante para saber más sobre el tema.

“Me entero por mi representante que me envía la noticia, porque estoy involucrado, pero allí no paso nada, se respira una sana convencia”, indicó el mediocampista.

El argentino se mostró molesto ante la prensa - crédito Reuters

Aunque prefirió no hablar sobre el tema en rueda de prensa, en zona mixta Néstor Lorenzo negó los rumores y llamó “mala leche” al comunicador.

“No puedo creer que haya tanta mala leche, como se dice, mala voluntad, inventar cosas inexistentes, no paso absolutamente nada, el grupo está bien, está fuerte, critiquen el juego, pero nada más. Durán salió con un dolor de espalda”.

Además, el argentino pidió a los medios de comunicación hablar sobre el rendimiento de los jugadores en el terreno de juego y no sobre aspectos diferentes, puesto que eso no es positivo para el plantel.

“Es una autocrítica fuerte, tenemos que mejorar mucho, volver a ser el equipo que fuimos una vez, si es con cambios, es con cambios, pero no inventen en las redes, cuando me dijeron que me pelee con Durán, que nos separaron, barbaridades, me da pena que haya gente tan mala, hace daño, hace mucho daño al fútbol”.

Durán pidió “hombría” del periodista que expuso la historia

Durán fue sustituido en el entretiempo contra Perú - crédito Reuters

“Dile que tenga la hombría de salir a decir que es mentira”, respondió Jhon Jader Durán al conocer que había un rumor sobre una posible pelea en el camerino de la selección Colombia.

“Ninguna, la verdad, nadie hablo con nadie adentro, tienen que parar un poco. Está bien decir cosas dentro del campo, pero ya inventar fuera, no me parece que sea lo más adecuado”.

Por último, el delantero volvió a referirse del comunicador para pedirle que se pronuncie con pruebas que confirmen la historia, e indicó que el único compromiso que tienen es clasificar a la copa del mundo por el país.

“El periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de decir esto, que tenga la misma claridad para decir que no es verdad, no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo. Nadie quiere empatar, nadie quiere perder, todos quieren ganar, pero tampoco hay que salir a inventar, estamos acá por el país”.