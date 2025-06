El debut de Hinestroza y el retorno de Suárez: sensaciones tras el partido con la selección Colombia

Selección Colombia empato ante Perú en una discreta presentación - créditos AFP

La selección Colombia consiguió un empate agridulce contra Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla, representando un punto en la tabla de clasificación al mundial de 2026.

Su actuación dejó muchos comentarios en el aire, el desempeño de sus jugadores y la actitud de Jhon Jader Durán fueron temas de conversación, durante y después del juego.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, a pesar de las críticas que recibió el conjunto nacional, algunos de los cambios que realizó el director técnico, Néstor Lorenzo, dejaron buenas sensaciones y la posibilidad de construcción de varios de los jugadores.

Uno de ellos, y de los más apetecidos por la afición y personas especializadas en la disciplina, era el debut de Marino Hinestroza, que se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del fútbol profesional colombiano vistiendo la camiseta de Atlético Nacional.

El delantero de Atlético Nacional se refirió a lo que puede aportar con la selección Colombia-crédito @FCFSeleccionCol/X

Al término del compromiso, el joven habló con los medios de comunicación en zona mixta y entregó su percepción del complicado resultado en un juego que se necesitaba la victoria.“Queríamos ganar, queríamos darle la victoria a ustedes, a la familia también que estaba ahí apoyándonos.

Desafortunadamente no fue así, mañana tenemos que entrenar, tenemos que esforzarnos el doble, porque toca, porque lo exige esta selección, porque la gente también lo pide. No nos queda de otra que levantarnos mañana, entrenar y esforzarnos el doble de lo que no estamos esforzándonos”.

Se refirió al significado que tiene para él vestir la camiseta de la selección por primera vez: “Es un sueño de niño, de todos los que estamos aquí, debutar (...) estoy orgulloso en lo personal, pero triste en lo grupal, todos queríamos ganar, ustedes también que son colombianos, pero vamos a cambiar el chip y a esforzarnos el doble porque no hay de otra”.

Pese a los ingresos de jugadores como Luis Javier Suárez, la selección Colombia no le hizo daño a Perú en Barranquilla, por las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

Otro de los hombres que regresó a selección fue Luis Javier Suárez, delantero de Almería, equipo de la segunda división del fútbol español. El colombiano no dudó en referirse al empate y el deseo con el que salieron a buscar regresar al camino del triunfo: “Un empate agridulce, como tú bien dices, queríamos los tres puntos, estar más cerca del objetivo, pero bueno, seguimos trabajando”, comentó.

Sabe que el sentimiento de volver lo llena; sin embargo, queda en el aire el desazón, sabiendo que es momento de pasar la página y enfocarse en lo que será la fecha 16 al enfrentarse a Argentina en condición de visitante.

“Se sintió bien, la verdad que contento por volver, pero bueno, queríamos ganar, queríamos darle una alegría a todo el pueblo colombiano, no pudimos, pero con la fe intacta de que vamos a ganar en el Atlético. No, lo sabemos que es la campeona del mundo, pero estos son los partidos que tenemos que ganar y volver a hacer nosotros”.

Durán fue sustituido tras los primeros 45 minutos vs. Perú - crédito Reuters

El nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán

El periodista Paolo Arenas publicó en su cuenta de X que luego del primer tiempo el jugador del Al Nassr de Arabia ingresó a los vestidores en una actitud retadora y reclamando a sus compañeros, situación que se habría salido de control y en la que el técnico y algunos de los jugadores debieron intervenir. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos por el mismo, compañero de Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, y el propio DT en rueda de prensa.

A pesar de ello, la sensación de la actitud prepotente y agresiva con miembros del entorno del equipo quedó en el aire, ratificándola con las imágenes de la transmisión oficial de juego que dejaron ver a un Durán ansioso y retador en el campo de juego, además de las veces que Lorenzo le habló para intentar mediar en su ejecución, que estaba siendo guiada por el impulso más que por la técnica y estrategia.