Ramón Jesurún reveló si hay tensiones en la selección Colombia: “Procuro estar la mayor parte del tiempo con ellos”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se refirió a las supuestas divisiones que tienen a la Tricolor en "jaque" - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia vive un momento de definiciones en la ruta a la Copa del Mundo 2026, con la mirada puesta en el crucial partido ante Perú, el viernes 6 de junio en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Tras la eliminación en semifinales de la Copa América y una seguidilla de resultados deficientes en las Eliminatorias Sudamericanas, el ambiente en el equipo ha sido objeto de múltiples comentarios y especulaciones entre la opinión pública.

Sin embargo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, negó que exista una crisis y aseguró la confianza que persiste en la Tricolor, liderada por Néstor Lorenzo.

Jesurún afirmó que no está contemplada la salida de Néstor Lorenzo - crédito FCF

Después de la derrota en la Copa América, el equipo nacional sumó apenas un punto en los últimos cuatro compromisos por eliminatorias, desaprovechando la oportunidad de asegurar su presencia en el próximo mundial.

Actualmente, Colombia ocupa el sexto puesto y se mantiene a una sola casilla de caer al repechaje, aunque una victoria significaría acercarse de manera importante al objetivo de la clasificación directa.

En declaraciones a Caracol Radio, Ramón Jesurún aclaró el ambiente que atraviesa la interna del plantel y desmintió las versiones de un “camerino roto”.

El dirigente expresó enfáticamente: “No, no, no. Procuro estar la mayor parte del tiempo con ellos, voy al vestuario antes de que salgan al campo, cuando se acaba el partido, sin importar el resultado, bajo al camerino”.

Jesurúm afirmó que permanece en constante comunicación con los jugadores - crédito FCF

Además, puntualizó que no ha percibido una mala relación entre los jugadores: “Los veo, los observo y jamás he notado absolutamente nada. Lo que hay es un desahogo de rabia cuando los objetivos no se cumplen y los teníamos a la mano”.

Jesurún admitió que existen reproches entre los futbolistas tras los errores puntuales, pero descartó problemas personales. “Me refiero a esos partidos donde nos hacen goles al último minuto, entonces ‘nos faltó’, ‘nos descuidamos’, gritan, pero eso demuestra un gran compromiso con la selección, con la camiseta que llevan puesta. De problemas personales o rivalidades, nunca lo he notado”, aseveró.

Sobre la caída en la Copa América, el presidente de la Federación señaló el golpe que significó para el grupo. “Creo que sí los golpeó mucho. Hicimos una Copa América perfecta, rayando en lo perfecto”, admitió en la citada entrevista.

Y agregó: “En el partido de la final, lo he mirado dos o tres veces y Argentina nunca fue mejor que nosotros, nunca”.

En su análisis, consideró que a Colombia le faltó “un poquito de chispa” y lamentó el error técnico que determinó el resultado. “Fue un partido muy parejo, y finalmente un error técnico en un momento determinado dio con la terminación del partido no a favor nuestro”, describió.

Para Ramón Jesurún las probabilidades de que la Selección Colombia pierda son mínimas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El retroceso en la tabla y la presión rumbo a la cita mundialista tienen en vilo a la afición. Jesurún cree que la selección tiene la capacidad para reponerse: “Nos dio duro a todos, pero ellos están enseñados a superarlos. Volvimos de Copa América, derrotamos a Argentina y Chile y desafortunadamente tuvimos los resultados que nos han comprometido un poquito en la tabla de posiciones y que vamos a empezar a superar el próximo viernes”.

Frente a los rumores sobre la continuidad del entrenador, el presidente fue contundente: “El puesto de Lorenzo no está en discusión”.

Además, expresó confianza en revertir el presente con una victoria en Barranquilla: “Por su cabeza no se le pasa perder en Barranquilla”. Así mismo, aseguró: “El viernes no hay ninguna probabilidad que perdamos, sin subestimar a mi rival que es Perú, no está en la cabeza. Las estadísticas del profesor Lorenzo son muy buenas, si hablamos de cifras porcentuales, yo creo que él llega al 60 y pico por ciento. Yo no tengo ninguna duda que esta Selección, en cabeza de Néstor Lorenzo, va a llegar al Mundial de los Estados Unidos”.

Del mismo modo, afirmó que “si ganamos, las posibilidades de estar en el mundial estarían muy cerca del ciento por ciento”.

Por último, el dirigente reconoció la paridad que impera en las eliminatorias, con un grupo compacto junto a Brasil, Paraguay y Uruguay. “No tenemos margen de error”, advirtió, a la vez que reiteró el deseo del equipo de evitar el repechaje y sellar su boleto directamente: “Queremos clasificar directamente”.