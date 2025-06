Néstor Lorenzo le cobró las “pataletas” a Jhon Jader Durán: ¿crisis interna en la Tricolor?

Durán fue sustituido tras los primeros 45 minutos vs. Perú - crédito Reuters

Con el propósito de ganar el partido, Néstor Lorenzo sorprendió al poner dos delanteros en el partido contra Perú, cambiando por completo su esquema habitual en la selección Colombia.

Además de Jhon Jader Durán, que es una de las figuras de la Tricolor, el argentino puso a Juan Camilo “Cucho” Hernández, uno de los delanteros más destacados de la temporada en el fútbol español con Real Betis.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El plan de Lorenzo no funcionó y durante el primer tiempo contra los peruanos Colombia no mostró su mejor juego; además, Jhon Jader Durán fue captado en repetidas ocasiones haciéndole reclamos al cuerpo técnico y a sus compañeros.

Además, el atacante fue tendencia en redes sociales en donde usuarios mencionaron sus “pataletas” como algo negativo para la selección Colombia.

El delantero fue señalado por sus errores - crédito Redes Sociales

Lorenzo castigó a Durán

Tras las escenas protagonizadas por Durán, en el segundo tiempo Colombia volvió a la cancha sin el delantero del Al Nassr, que no fue captado en la transmisión oficial, mientras que su puesto fue ocupado por Luis Suárez.

Además de las peleas que tuvo con los demás jugadores, durante el tiempo que estuvo en cancha Durán fue amonestado y remató en dos ocasiones, pero ambas por fuera del arco rival.

Además, el joven de 21 años solo completó tres de los siete pases que intento, y perdió 10 posesiones, lo que explica por qué la Tricolor tuvo poca fluidez de juego durante los primeros 45 minutos.

Al argentino se le vio molesto por las actitudes del delantero - crédito Reuters

Esta no es la primera vez que Durán tiene problemas, ya que en la anterior fecha FIFA, en la que Colombia perdió contra Brasil e igualó con Paraguay, el delantero fue cuestionado por su comportamiento afuera de la concentración de la Tricolor.

En esa ocasión, Durán fue visto en una motocicleta de alta gama por las calles de Medellín, lo que molestó a varios analistas deportivos, que catalogaron de irresponsable a Durán, que en los videos que se hicieron virales no tenía casco.

Además, Durán ha sido criticado por su forma de declarar ante la prensa, ya que ha corregido a comunicadores, provocando que en redes sociales lo señalen de tener una actitud arrogante.

“Pues normal, se gana, se empata y se pierde, el fútbol tiene esto. Estamos en un momento, quizá no tan bueno, cuando estábamos en un momento tan buen todo era color de rosa, todo el mundo hablaba bien, todo el mundo decía que la selección, y ahora tampoco, porque antes ganábamos, no éramos Dios; y ahora no somos el diablo, ahora también toca aprender a tratar un poco y ya está”, fueron las palabras del atacante tras el empate vs. Paraguay.

Durán fue sustituido tras los primeros 45 minutos vs. Perú

Lorenzo prefirió no hablar de Durán

Colombia igualó con Perú sin goles y salió silbada por los hinchas; además, el periodista Paolo Arenas indicó que en el medio tiempo se registró una pelea protagonizada por Jhon Jader Durán y varios de sus compañeros.

Sin embargo, en la rueda de prensa postpartido, Néstor Lorenzo fue cuestionado por la sustitución y la actitud que tuvo el atacante, pero el argentino decidió pasar de largo y hablar de otros futbolistas.

“Creo que ”Cucho" (Juan Camilo Hernández) y Jhon Arias habían hecho un buen partido, nos faltaba imponernos en el área rival, no solo por las bandas, sino por adentro para acompañar a Jhon en el primer tiempo. No rompimos de la manera y no tuvimos precisión en el último pase, no fue un buen partido en ese sentido", respondió Néstor Lorenzo sobre lo registrado en el entretiempo.

Hasta el momento, la FCF ni Jhon Jader Durán se han pronunciado sobre el presunto conflicto, que según Paolo Arenas, terminó con el capitán de la selección Colombia en el piso.