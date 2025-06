Ramón Jesurún añade presión a Néstor Lorenzo previo al partido contra Perú: “No hay ninguna probabilidad que perdamos”

Ramón Jesurún, Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que no existen prácticas irregulares en su entidad - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En la antesala del enfrentamiento decisivo contra Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, expresó su apoyo incondicional al técnico Néstor Lorenzo, sin embargo, declaró lo que espera del partido del viernes 6 de junio en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En una entrevista con Vannesa de la Torre de Caracol Radio. Jesurún afirmó categóricamente que “el puesto de Lorenzo no está en discusión”.

Además, manifestó su confianza en una victoria en Barranquilla, señalando que “por su cabeza no se le pasa perder en Barranquilla”, y destacó que la Selección “no viene jugando mal”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El viernes no hay ninguna probabilidad que perdamos, sin subestimar a mi rival que es Perú, no está en la cabeza. Las estadísticas del profesor Lorenzo son muy buenas, si hablamos de cifras porcentuales, yo creo que él llega al 60 y pico por ciento. Yo no tengo ninguna duda que esta Selección, en cabeza de Néstor Lorenzo, va a llegar al Mundial de los Estados Unidos”, declaro el dirigente más importante del sistema del fútbol colombiano.

Fotografía de archivo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. EFE/ Carlos Ortega

El partido contra Perú ha sido calificado como crucial para lograr la clasificación al Mundial.

Jesurún declaró que “es muy duro y fundamental para nuestros propósitos”, subrayando el alto nivel de responsabilidad y presión que genera este tipo de encuentros. Según el presidente, “si ganamos, las posibilidades de estar en el Mundial estarían muy cerca del ciento por ciento”.

Comentó que las Eliminatorias han sido “un poco raras” en términos de puntuación, con un grupo compacto conformado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia.

El presidente destacó la importancia de obtener al menos seis puntos de los doce restantes, afirmando que “no tenemos margen de error”.

Jesurún aseguró que el equipo no desea recurrir al repechaje, queriendo “clasificar directamente”. En cuanto a las estadísticas del técnico Lorenzo, mencionó: “Las estadísticas del profesor Lorenzo son muy buenas, si hablamos de cifras porcentuales, yo creo que él llega al 60 y pico por ciento”.

Ramón Jesurún hablo sobre Barranquilla como sede de la selección Colombia

El estadio Metropolitano de Barranquilla entrará en proceso de renovación en el futuro, para que tenga capacidad para 65.000 personas - crédito Alcaldía de Barranquilla

Ramón Jesurún subrayó de manera enfática cómo Barranquilla ha adquirido un papel central en la historia reciente del fútbol colombiano, no únicamente por sus características físicas y logísticas, sino también por la cultura futbolística que se respira en cada rincón de la ciudad. Describió a la ciudad como “sui generis en Colombia”.

Jesurún recuerdó los testimonios de antiguos jugadores, que admitieron que “cada vez que íbamos a jugar en Barranquilla, desde que se bajaba uno del avión, ya se sentía la presión”. Esa presión, según él, no era solo un fenómeno aislado en los días de partido, sino que formaba parte del tejido diario de la comunidad futbolera de Barranquilla.

Además, la atmósfera local es intensa y visualmente impactante. “Hoy, a pocas horas del partido de la Selección Colombia, están todos los taxistas con la banderita de Colombia, todos tienen la camiseta de la Selección puesta”.

Ramón Jesurún abrió la puerta a la posibilidad de que la Selección Colombia juegue en otras ciudades del país, aunque recalca que la primacía de Barranquilla como sede se debe a condiciones muy especiales. “Por supuesto, eso nunca se ha descartado”, asegura sobre la rotación de la sede nacional, pero inmediatamente destaca que “hoy, Barranquilla tiene las mejores condiciones; primero, el de mayor capacidad; segundo, tenemos esta sede deportiva en la que estamos hoy, que es un lujo para cualquier selección del mundo”.

Jesurún reconoce que existen proyecciones para crear más sedes deportivas en el país, como en Bogotá, pero explica que “Colombia es un país de ciudades”, lo que representa un desafío: “En Paraguay, por ejemplo, el 99% del fútbol está en una sola ciudad. En la misma Argentina, que si bien tiene ciudades, el 90% del fútbol está en Buenos Aires. Lo mismo pasa en Chile, en Uruguay con Montevideo. Nosotros tenemos que fortalecer en infraestructura a muchas ciudades del país, para que el desarrollo del fútbol sea integral, rápido”.