Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra la selección Colombia: advirtió a Néstor Lorenzo y reveló su posible reemplazo

Néstor Lorenzo sigue sin garantizar su continuidad con la selección Colombia, al momento de terminar las eliminatorias - crédito EFE

Siguen las dudas alrededor de la selección Colombia por los malos resultados desde finales de 2024, que por ahora son cuatro partidos sin ganar por eliminatorias y que arriesgan el cupo directo al mundial de 2026, con el técnico Néstor Lorenzo como el principal acusado por el mal momento.

Por esa razón, el periodista Carlos Antonio Vélez volvió a criticar a la Tricolor y reveló un entrenador que sería considerado para asumir las riendas del combinado nacional, en caso de que Lorenzo termine fracasando o clasifique a la Copa del Mundo con más problemas que certezas.

Todo queda en manos del equipo para salvar el puesto del técnico argentino, empezando por el compromiso frente a Perú el viernes 6 de junio, en Barranquilla, para demostrar que tiene condiciones para continuar con los cafeteros en el torneo de 2026 y crecer más su proyecto deportivo.

“No tiene autocrítica”

El debate sobre el futuro de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia se intensificó tras la mención de Roberto Martínez, actual seleccionador de Portugal, como un posible candidato ideal para dirigir al equipo cafetero, aunque su contratación parece improbable debido a su situación laboral y las críticas que enfrenta en su país.

Esta discusión surge en un contexto de presión creciente, ya que la selección nacional atraviesa una racha negativa de cuatro partidos sin victoria, lo que ha generado inquietud tanto en la afición como en los medios de comunicación.

La selección Colombia terminó la fecha 14 de las eliminatorias en la sexta posición con 20 puntos, sumando cuatro partidos seguidos sin ganar - crédito Colprensa

El periodista Carlos Antonio Vélez abordó el tema en Antena 2, donde cuestionó la falta de autocrítica del entrenador argentino. Vélez expresó su preocupación por la actitud de Lorenzo tras los últimos resultados adversos en las clasificatorias al mundial.

“No tiene autocrítica el técnico colombiano y eso da angustia. Ayer dijo que no tiene problema, que iba a hacer lo mismo porque le parecía que todo se había hecho muy bien, salvo el resultado. ¿Va a hacer lo mismo? No me digan. ¿Va a poner a los que no son, no va a hacer cambios correctos, no va a proteger resultados, no va a planificar sobre la idea, el modelo, la estructura del rival? ¿Hará lo mismo de antes? Me dejó muy preocupado”, dijo.

Néstor Lorenzo se la juega con el equipo que viene armando en los últimos meses en Colombia, pese a las críticas - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

En su análisis, Vélez también calificó la postura del entrenador como una muestra de terquedad y soberbia: “Perú es el último de la tabla. Tengo confianza en que vamos a enderezar porque el rival lo permite, tenemos obligación y muy buenos jugadores y por eso tenemos que jugar mejor. Hay que darle las herramientas correctas”.

“Ser técnico y terco es lo mismo”

El futuro de Lorenzo como seleccionador nacional ha sido objeto de especulación, especialmente ante la posibilidad de una derrota frente a Perú. El periodista citó al medio peruano El Líbero, que publicó: “Si no saca el resultado a Lorenzo lo echan. ‘El técnico argentino en la cuerda floja’, una derrota con Perú ocasionará la salida del timón colombiano, encima tendrá cinco bajas, ¿chau Lorenzo?”.

A pesar de las críticas, Vélez defendió parcialmente a Lorenzo, argumentando que la terquedad es una característica común entre los entrenadores, aunque no necesariamente implica que el técnico deba ser destituido. “Es recontra terco, pero es una condición para todos, ser técnico y terco es lo mismo. Pero otra cosa es que sea cierto”.

Néstor Lorenzo y James Rodríguez se preparan para la doble jornada de las eliminatorias contra Perú y Argentina - crédito Patrick T. Fallon / AFP

“Esto no es verdad. No creo que vaya a pasar, primero porque no creo que Colombia vaya a perder, y así perdiéramos, no creo que faltando tres partidos cambiaran el técnico. Si yo fuera él y perdiera, renunciaría. Pero no va a pasar. Tiene respaldo del presidente de la Federación, pero no del Comité Ejecutivo”, declaró.