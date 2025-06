Sebastián Montoya deja a su padre como mánager y elige a la agencia de Fernando Alonso: “Es algo bastante complicado”

Sebastián Montoya anunció un nuevo paso en su carrera profesional que le obligó a tomar distancia de su padre para firmar con la agencia de management de Fernando Alonso - crédito Prema

Sebastián Montoya atraviesa un 2025 que podría ser decisivo en sus aspiraciones como piloto profesional. Luego de dos años en la Fórmula 3, el hijo de Juan Pablo Montoya saltó a la Fórmula 2 pilotando para Prema Racing.

Luego de un arranque de año más bien irregular con puntos cosechados en el primer Gran Premio del año en Australia, y malos resultados en Baréin y Jeddah por falta de fiabilidad del monoplaza y un rendimiento por debajo de lo esperado en las jornadas de clasificación, el colombo-estadounidense cosechó dos podios consecutivos en los Grandes Premios de Mónaco y España.

Lo anterior le permitió ubicarse noveno en la clasificación con 36 puntos, todavía lejos del primer clasificado, el irlandés Alex Dunne, pero claramente por encima de su compañero de equipo, el italiano Gabriele Mini.

A la par con sus resultados sobre la pista, Sebastián viene labrando su camino para concretar el sueño de tener un asiento en la gran carpa del automovilismo. Es así que poco antes del GP de España, se dio a conocer que el piloto firmó con A14 Management, la agencia fundada por el piloto de Fórmula 1 y dos veces campeón mundial Fernando Alonso.

Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1, creó A14 Management en 2022, la agencia que anunció la incorporación de Sebastián Montoya a su lista de clientes - crédito Bruna Casas/REUTERS

Durante una rueda de prensa realizada de manera virtual, el piloto explicó que tomó la decisión de distanciarse de su padre, quien hasta ahora venía fungiendo como su mánager, afirmando que era un paso necesario para profesionalizar su entorno y facilitar futuras negociaciones con equipos de la máxima categoría.

“Es algo bastante complicado cuando tu papá es tu manager, por lo que cuando hablas con un equipo de F1 es un papá hablando del hijo”, declaró el piloto, añadiendo que el interés vino de la misma agencia creada por el actual piloto de Aston Martin.

“Ellos dijeron: ‘Vengan, les queremos ayudar porque vemos el potencial’. Y para mí es muy especial. A ver, al final del día, si ellos ven el potencial y quieren trabajar conmigo, eso significa que estoy haciendo algo bastante bien”, expresó.

Sebastián Montoya manifestó que la decisión de sumarse a la agencia de Alonso obedecía a la necesidad de tener una posición más sólida en futuras negociaciones para entrar a la Fórmula 1 - crédito Prema Racing

Este movimiento, según sus propias palabras, le permite enfocarse plenamente en su desempeño en pista, mientras su nuevo equipo de representación se hace cargo de los aspectos administrativos y estratégicos de su carrera.

Montoya también destacó la confianza que tiene en su nuevo equipo de representación, señalando que la agencia creada por Fernando Alonso busca lo mejor para su carrera. “Yo tengo mucha fe en ellos, ellos quieren lo mejor para mí y me he dado cuenta que si yo me enfoco en lo mío, ellos también se enfocan en lo suyo y todo sale bien. Entonces yo voy a seguir trabajando, seguir haciendo lo que estoy haciendo, que al final, aunque esté sacando buenos resultados, yo quiero ganar y hasta que no me gane todas las carreras no voy a parar de trabajar”, afirmó el colombiano.

Por otra parte, Sebastián aprovechó para destacar el trabajo que viene adelantando con su entrenador personal, al que describió como un “superhéroe” y una figura que ha trascendido el rol de preparador físico para convertirse en una especie de hermano mayor.

Lo que sigue para Sebastián Montoya

Luego de unas semanas de descanso, Montoya volverá a correr en el GP de Austria, a finales de junio - crédito Prema Racing/Instagram

Luego de varias semanas de actividad ininterrumpida, la Fórmula 2 se tomará un descanso que se extenderá hasta el 27 de junio, cuando se inicie el fin de semana del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.

De este modo, la séptima ronda del campeonato ofrecerá una nueva oportunidad para que Sebastián Montoya siga haciéndose notar en la categoría y vaya cimentando sus pasos para transformarse en candidato para ocupar un asiento en la Fórmula 1.