Atlético Nacional tendría su primera baja para el juego ante Millonarios: esto es lo que se sabe

Edwin Cardona no habría viajado con Atlético Nacional a Bogotá para la segunda fecha de cuadrangulares ante Millonarios - crédito Colprensa

La segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I tendrá dos partidos especialmente atractivos que podrían marcar considerablemente el rumbo de los equipos que aspiran a llegar a la gran final del semestre.

De un lado, América y Junior de Barranquilla jugarán en Cali con la urgencia de ganar luego de sus empates ante Medellín y Tolima, respectivamente, pero sabiendo que no contarán con Juan Fernando Quintero y Teófilo Gutiérrez por lesión en ambos planteles. Algo similar sucede en la previa del clásico entre Millonarios y Atlético Nacional que se disputará el próximo jueves 5 de junio.

El cuadro Verdolaga, ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, ahora puede centrar sus energías en buscar la estrella número 19. Pero para el juego ante el cuadro Embajador se dio a conocer una baja sensible previa al juego que se disputará en El Campín.

Según dio a conocer en su cuenta de X Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports, Atlético Nacional ya viajó a Bogotá sin “una de sus figuras”, hecho que prendió las alarmas entre la hinchada del Rey de Copas.

Minutos más tarde, la información fue ampliada por Pilar Velásquez, del mismo medio deportivo, y confirmó que Edwin Cardona no viajó con el resto de sus compañeros a la capital del país.

“Edwin Cardona no viene a Bogotá. Tengo dos versiones”, afirmó en su cuenta de X. De acuerdo con sus palabras, una posibilidad es que el volante de creación no tenga la autorización del cuerpo médico para jugar. La otra es que, incluso si recibió el alta médica, el entrenador Javier Gandolfi decidió no arriesgarlo para el juego ante el cuadro albiazul.

La periodista confirmó la ausencia de Cardona en el vuelo de Atlético Nacional rumbo a Bogotá, y barajó dos posibilidades para explicar su ausencia - crédito @pilarvelasquezv/X

Juan David Londoño, periodista de As Colombia, también habló de la situación de Cardona cuando un seguidor se lo preguntó en su cuenta de X, afirmando que “Aún no está al 100% para la competencia”. Todo esto produjo reacciones encendidas de los usuarios, acusando a Gandolfi de desgastar al volante de creación y no administrarlo adecuadamente para que llegara en plena forma para los cuadrangulares.

Todo esto se da a conocer horas después de que la cuenta oficial de Atlético Nacional en Instagram publicara algunos momentos del entrenamiento que realizó el equipo en su sede en Guarne. Cardona es enfocado por la cámara mientras realiza trabajos con balón, generando reacciones encontradas por su condición física.

El volante, que se perdería el juego en Bogotá ante Millonarios, causó preocupación en la hinchada verdolaga por su condición física durante el último entrenamiento en Guarne - crédito @nacionaloficial/Instagram

La ausencia de Cardona (todavía no confirmada por Atlético Nacional) se sumaría a las ausencias de Marino Hinestroza, David Ospina y Andrés Felipe Román, todos ellos concentrados con la selección Colombia para los partidos ante Perú y Argentina.

Kevin Palacios, en riesgo para los cuadrangulares

Kevin Palacios será baja de Millonarios ante Nacional en Bogotá - crédito @MillosFCoficial/ X

Mientras en Atlético Nacional es una completa incertidumbre la situación de Cardona, Millonarios no se queda atrás luego de que se diera a conocer la lesión de Kevin Palacios.

De acuerdo con el reporte del cuerpo médico, el extremo del Embajador sufrió una contusión ósea en tibia y peroné, que lo tendría por fuera de las canchas por un tiempo indefinido.

“El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, indicó la comunicación.

En lo corrido del semestre, Palacios sumó cinco goles en 13 partidos disputados con Millonarios. De manera paulatina, el atacante se fue ganando la confianza del entrenador David González y el puesto de titular durante la mitad del “todos contra todos”, brindando un rendimiento más constante por las bandas que no venía teniendo el cuadro capitalino con Jhon Córdoba, Jader Valencia ni Daniel Mantilla a lo largo del torneo.