No le sirvió de nada a Luis Díaz ser campeón de la Premier League: perdió una cifra millonaria en el mercado de fichajes

Luis Díaz se convirtió en la figura del Liverpool para salir campeón de la Premier League, pero en una temporada en la que sufrió muchos cambios - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

Luis Díaz se encuentra con la selección Colombia para los compromisos de las eliminatorias, el viernes 6 de junio ante Perú y el martes 10 frente a Argentina, y llegó con el trofeo de la Premier League bajo el brazo, siendo una de las figuras del Liverpool a lo largo de la temporada.

Sin embargo, no fue suficiente para que el guajiro ganara valor en el mercado, sino que lo perdió con el paso de los meses y se debe a los cambios que el técnico Arne Slot implementó en su primer año, en el que el colombiano fue uno de sus “sujetos de prueba” para mantener la regularidad de la plantilla.

Además, los rumores sobre el posible traspaso de Luis Díaz al Barcelona no paran, pese a que perdieron fuerza por el precio del colombiano, que sería muy alto para los catalanes, pero eso no significa que deje de sonar y uno de los jugadores que se refirió al tema fue el brasileño Raphinha.

El valor de Luis Díaz

Siendo la Premier League una de las ligas más fuertes en el mundo, debido a la pelea para salir campeón y el dinero que la mayoría de los equipos manejan, es normal que muchos de sus futbolistas crezcan en el valor del mercado y también otros que caen de gran manera.

Luis Díaz fue uno de los jugadores que más bajó su precio en la liga inglesa, según un listado publicado por la plataforma Transfermarkt, especializada en los movimientos del periodo de transferencias, estadísticas de futbolistas y equipos, que colocó al colombiano junto a varias figuras en su mal momento.

Luis Díaz juega con el Liverpool desde febrero de 2022, convirtiéndose en figura para ganar la Premier League en 2025 - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

Dicho listado es liderado por tres jugadores del Manchester City, cuya mala temporada le pasó factura porque Rodri, Phil Foden y Erling Haaland bajaron entre 20 y 30 millones de pesos, aunque siguen siendo de los más costosos porque superan los 100 millones de euros.

En el caso de Luis Díaz, ahora su valor en el mercado de fichajes es de 70 millones de euros, previamente tenía una cifra de 85 millones de euros, así que la caída fue de 15 millones de euros, según el portal web, siendo el quinto futbolista que más se desvalorizó en la Premier League.

Luis Díaz es el quinto jugador que más se desvalorizó en la Premier League, en la temporada 2024/2025 - crédito Transfermarkt

Una de las razones para ese bajón en el precio del colombiano es por el cambio de posición a mitad de temporada, en el que Arne Slot lo probó como centro delantero, que no es su puesto habitual, además de que en algunos compromisos lo dejó en el banco de suplentes.

“El jugador que llegue debe ayudar al equipo”

Según el diario Sport, Luis Díaz sería descartado por el Barcelona por su alto precio en el mercado, ya que Liverpool solo aceptaría una oferta superior a los 75 u 80 millones de euros, por lo que se decantaría por Marcus Rashford que juega en la misma posición, pero más accesible económicamente.

Sobre eso, Raphinha respondió en Mundo Deportivo sobre lo que cree de la llegada de jugadores como “Lucho”, a lo que dijo que “a mí no me importa nada, la verdad. Con la importancia que he tenido en esta temporada, obviamente no voy a decir que soy un jugador absoluto del equipo, no voy a decir que no voy a salir ningún partido, pero cualquiera que llegue tiene que trabajar mucho más que yo. Pienso que lo hago muy bien, siempre lo he hecho”.

Raphinha terminó siendo una de las figuras del Barcelona para salir campeón de LaLiga y la Copa del Rey - crédito José Bretón/AP Foto

“El jugador que llegue debe ayudar al equipo y eso para mí es lo más importante. Cuanto más jugadores de altísimo nivel y comprometidos con el equipo, creo que eso es lo más importante. El que juegue o no, a mí no me importa, lo que importa es llegar aquí y trabajar bien y buscar su espacio, es normal esto en el fútbol”, añadió.