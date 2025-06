El colombiano Sebastián Montoya subió al podio por segunda vez consecutiva en la Fórmula 2: así fue su carrera en el Gran Premio de España

Sebastián Montoya completó tres premios consecutivos siendo protagonista en las carreras - crédito Fórmula 2

Sebastián Montoya, por segundo Gran Premio consecutivo, subió al podio de ganadores en la Feature Race de la Fórmula 2. El piloto colombiano, que corre para el equipo Prema Racing, terminó segundo en el Gran Premio de España, que se corrió en el circuito de Barcelona - Cataluña.

Arvid Lindblad se llevó la victoria en una emocionante carrera de Fórmula 2, logrando su primera victoria en una carrera larga y dándole a Campos Racing su primer triunfo en su suelo natal.

El piloto británico mostró una impresionante forma durante todo el recorrido, liderando la carrera desde el principio hasta el final, con Sebastián Montoya de Prema Racing terminando en segundo lugar y Richard Verschoor de MP Motorsport en tercero, luego de un Safety Car tardío que se retiró en la última vuelta.

Lindblad tuvo un gran comienzo, manteniendo a Montoya a raya en la primera curva, mientras que Kush Maini sufrió una caída del puesto tres al puesto 12. Verschoor subió al tercer lugar, mientras que el piloto local, Josep María Martí, realizó una maniobra al adelantar por fuera a Joshua Duerksen en la curva 7, ascendiendo al sexto lugar desde la decimoprimera posición.

Sebastián Montoya corre para Prema Racing y en su primera temporada en Fórmula 2 rueda mejor que varios de los experimentados - crédito Prema Racing

A medida que la carrera avanzaba, Lindblad consolidaba su ventaja, llegando a 2,6 segundos sobre Montoya, quien estaba seguido de cerca por Verschoor y Luke Browning. Duerksen, por su parte, fue el primer piloto en cambiar a neumáticos a llantas duras en la séptima vuelta, mientras que varios pilotos más entraron a boxes en las siguientes vueltas, incluidos Verschoor y Browning.

En la vuelta 14, Campos Racing llamó a Lindblad a boxes, quien logró mantenerse por delante de Montoya y Verschoor. Martí también hizo su parada en la vuelta siguiente y logró mantener su posición frente a Duerksen.

La batalla por los puestos del podio se intensificó, con varios pilotos intentando adelantar a sus rivales. Sin embargo, la carrera dio un giro en la vuelta 22 cuando Browning y Ritomo Miyata se tocaron en la curva 4, lo que obligó a Browning a entrar a boxes para reparar el alerón delantero y recibir una penalización de 10 segundos.

El piloto colombiano subió al podio en el circuito de Cataluña - crédito Fórmula 2

A falta de pocas vueltas, un incidente en la curva 3 involucró a Fornaroli, lo que provocó la salida del Safety Car. La carrera se reanudó en la última vuelta, y Lindblad logró mantener su posición para cruzar la línea de meta y obtener su segunda victoria de la temporada. Sebastián Montoya terminó segundo, seguido de Verschoor en tercer lugar.

“Sí, fue bastante larga. No muy buena, así que no me puedo quejar, fue bastante positiva. Tuve una muy buena salida, no lo suficiente como para desafiar a Arvid en la primera curva, pero sí para defender la P2. Después, me dediqué a gestionar los neumáticos. El ritmo fue bastante fuerte, solo nos faltó ese último tramo para alcanzar y luchar con Arvid, pero estoy muy contento. El equipo hizo un gran trabajo, dando un paso adelante de ayer a hoy, colocando el coche en la ventana correcta, y creo que eso es lo que necesitábamos para darnos la oportunidad de terminar en P2″, concluyó Montoya sobre su carrera en el GP de España.

Sebastián Montoya en el podio del Gran Premio de España de la Fórmula 2 - crédito Prema Racing

Con este resultado, el piloto colombiano escaló hasta la novena casilla de la clasificación con 36 puntos tras sumar 18 unidades en Cataluña. Su compañero de equipo, Gabrielle Mini, con el que chocó en el sprint y le impidió sumar más puntos en la sexta parada del campeonato, es decimosegundo con 21 unidades. Alexander Dunne mantiene su liderato en el Campeonato de Pilotos con 87 puntos, mientras que Richard Verschoor ocupa ahora el segundo lugar con 84.

La categoría tendrá un breve receso de más de 20 días, pues la próxima parada del campeonato será en Spielberg del 27 al 29 de junio.