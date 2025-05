Néstor Lorenzo ya tendría a los primeros convocados de la selección Colombia: habría muchas sorpresas en la lista

EN VIVO: América de Cali vs. Racing de Uruguay, última fecha de la Copa Sudamericana: los Diablos Rojos buscan la clasificación Los dirigidos por Jorge “Polilla” da Silva necesitan un triunfo en el estadio Pascual Guerrero y que Corinthians no gane ante Huracán en Argentina, para pasar a playoffs

América de Cali vs. Racing de Uruguay por la Copa Sudamericana: hora y dónde ver, estas son las probables alineaciones Los Escarlatas se juegan su paso a la siguiente ronda del torneo internacional, pero no dependen de sí mismos: deberá esperar que Corinthians no gane en territorio argentino a Huracán