Este será el campeón del primer semestre de la Liga Betplay, según la inteligencia artificial

América de Cali vs. Racing EN VIVO por la Copa Sudamericana: hora y dónde ver, estas son las probables alineaciones Los Escarlatas se juegan su paso a la siguiente ronda del torneo internacional, pero no dependen de sí mismos: deberá esperar que Corinthians no gane en territorio argentino a Huracán

“No me he rendido en cinco años, no me voy a rendir en un día”: Egan Bernal no se rinde en su intento de quedarse por segunda vez con el Giro de Italia En los ascensos, a pesar de que se descolgó en un par de oportunidades, el ciclista de 28 años de edad logró cruzar en la meta en el puesto décimo primero y le descontó tiempo al líder y a varios de sus rivales