Deco niega que el fichaje de Luis Díaz sea una prioridad para Barcelona: “No podemos hablar de jugadores que tienen contrato”

Deco habló al canal más importante de territorio catalán y explicó la situación de Luis Díaz - crédito Enric Fontcuberta / EFE

El 19 de mayo de 2025, se conoció a través de los medios de comunicación españoles el posible interés del FC Barcelona de contar con Luis Díaz, figura del Liverpool y la selección Colombia, para la temporada 2025-2026.

Pero una de las figuras claves de la directiva del Barcelona, como lo es el exfutbolista portugués y actual director deportivo del cuadro culé, aclaró la situación sobre el interés por Lucho Díaz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Deco aclaró el interés que tiene Barcelona en Lucho

Luis Díaz interesaría al Barcelona FC para la temporada 2025-2026 - crédito Phil Noble / REUTERS

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, ofreció declaraciones en una entrevista para el programa El món, del canal RAC1, y allí habló de diversos temas relacionados sobre el interés del Barça en Luis Díaz.

Deco aclaró que aunque el delantero es del gusto de la directiva, negó a hablar sobre jugadores que tienen contrato vigente con otros equipos, y negó la prioridad que tiene el cuadro español en el colombiano.

“Hay muchos jugadores, pero nosotros hablar de jugadores que tienen contrato es complicado. Por respeto no podemos estar hablando de jugadores que tienen contrato es complicado. Por respeto no podemos estar hablando y diciendo el jugador que nos gusta, hay varios jugadores que nos gustan. Nos gusta Luis, nos gusta Rashford, nos gusta una serie de jugadores que tenemos en una lista que vamos trabajando todos los años. No se tratar de hablar y de poner nombres en cosas que no son reales”, explicó.

Deco cree que hay otras prioridades para el cuadro catalán

El equipo de Hansi Flick quedó campeón de España en la temporada 2024-2025 - crédito Lorena Sopena / REUTERS

Y en adición a lo que comentó sobre el posible interés de Luis Díaz para Barcelona, el exjugador y directivo portugués cree que antes de hablar de jugadores que podrían tener, el objetivo del cuadro catalán es renovar la plantilla de jugadores que quedó campeona en España en la temporada 2024-2025.

“Para mí, las cosas reales son las que tenemos en casa. El gran objetivo del Barcelona es mantener la base de este equipo, renovar los que tienen que renovar, eso para mí es mucho más importante que lo que podemos encontrar en el mercado”, concluyó.

Barcelona quiere cerrar la campaña con una victoria en un plaza difícil: el Nuevo San Mamés

Pese a la derrota ante Villarreal, Barcelona logró su título 28 en la Liga de España, además le ganó la Copa del Rey al Real Madrid - crédito Albert Gea / REUTERS

Con una temporada que terminó con la liga española número 28 en la historia para los Culés, como también el título 32 de la Copa del Rey frente al Real Madrid, el cuadro catalán cerrará su campaña 2024-2025, cuando enfrente el 25 de mayo al Athletic de Bilbao en el estadio Nuevo San Mamés a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

En la última salida de los dirigidos por el entrenador alemán Hansi Flick, cayeron por 3-2 ante Villarreal en el estadio de Montjuic.

Con goles de Ayoze Pérez al minuto 4, de Santi Comesaña al 50 y de Tajon Buchanan al 80, el submarino amarillo (apodo del Villarreal), venció al campeón de España que en su momento logró remontar el partido a través de los goles de Lamine Yamal al 38 y de Fermín López al 45+5.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2024-2025

Luis Díaz ganó su primera liga inglesa y completó cinco títulos con los rojos desde su llegada en 2022 - crédito Phil Noble / REUTERS

El colombiano en la temporada 2024-2025, completó un total de 35 partidos en Premier League en 2344 minutos, de los cuales disputó 25 como titular y marcó en 13 ocasiones. A continuación esta es la lista detallada de goles que anotó.

11 de mayo de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en Liverpool 2-2 Arsenal

27 de abril de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Liverpool 5-1 Tottenham Hotspur

13 de abril de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Liverpool 2-1 West Ham

6 de abril de 2025 - Premier League: 35 minutos y gol en el Fulham 3-2 Liverpool

16 de febrero de 2025 - Premier League: 71 minutos y gol en el Liverpool 2-1 Wolverhampton

29 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el West Ham 0-5 Liverpool

22 de diciembre de 2024 - Premier League: 87 minutos y doblete en el Tottenham Hotspur 3-6 Liverpool

21 de septiembre de 2024 - Premier League: 72 minutos y doblete en el Liverpool 3-0 Bournemouth

1 de septiembre de 2024 - Premier League: 66 minutos y doblete en el Manchester United 0-3 Liverpool

25 de agosto de 2024 - Premier League:72 minutos y gol en el Liverpool 2-0 Brentford

En la Copa de la Liga jugó un total de 202 minutos en 4 partidos, siendo titular en dos ocasiones, y marcó en una oportunidad, en donde llegó a la final de dicho torneo, perdiendo frente a Newcastle el 16 de marzo de 2025 por 2-1 en el estadio de Wembley.

30 de octubre de 2024 - Copa de la Liga de Inglaterra: Gol en el Brighton & Hove Albion 2-3 Liverpool

Y a nivel internacional en la Liga de Campeones, logró disputar 9 partidos en 634 minutos, de los cuales jugó 7 como titular y anotó en tres ocasiones, en donde Liverpool llegó hasta los octavos de final y en donde perdió desde los tiros del punto penal ante París Saint-Germain.

5 de noviembre de 2024 - Champions League: Triplete en el Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen