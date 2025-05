Así fue como compararon a Dayro Moreno con Cristiano Ronaldo: “Cuantos años tiene y es el goleador de Portugal”

A sus 39 años, Dayro Moreno quiere llegar a la selección Colombia y ser determinante como Cristiano Ronaldo y sus 40 años en Portugal - crédito Reuters/Colprensa

Durate el primer semestre de 2025, no cabe duda de que el mejor jugador en el fútbol colombiano es Dayro Moreno, que por ahora lleva 14 goles en 25 partidos de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, en esta última superó la fase de grupos con el Once Caldas.

Por esa razón, el técnico Hernán Darío Herrera volvió a pedir a Dayro para la selección Colombia y lo comparó con Cristiano Ronaldo, el atacante del Al Nassr que es la leyenda de Portugal con 40 años, manteniéndose vigente cada temporada y apuntándole a llegar para el mundial de 2026.

Queda por saber si el entrenador Néstor Lorenzo escucha al “Arriero” de cara a la convocatoria que entregará en los próximos días, probablemente entre el 22 y 23 de mayo, para los compromisos de las eliminatorias en Barranquilla ante Perú, el 6 de junio, y después visitando a Argentina en Buenos Aires el 10 de junio.

“A la selección Colombia siempre van los mejores”

El entrenador del Once Caldas ha tenido mucha suerte de contar con un delantero que, pese a su edad, tiene una racha goleadora sin precedentes y que le permitió superar la fase de grupos en Copa Sudamericana y estar cerca de clasificar a los cuadrangulares del fútbol colombiano.

En charla con el canal deportivo ESPN, Hernán Darío Herrera destacó el aporte de Dayro Moreno, así como de sus compañeros a la buena campaña: “Acá hay un grupo de jugadores muy bueno, donde nos entendemos. Dayro es el goleador, pero también tengo a James Aguirre, que ha sido un jugador muy importante”.

Dayro Moreno es uno de los goleadores de la Liga BetPlay con 10 goles en Once Caldas - crédito Colprensa

“Dayro y yo hemos tenido una gran empatía, Dayro es una persona que es alegre, habla con vos, va en el bus y se baja para tomarse fotos con los hinchas, es una persona que tiene carisma y me siento muy orgulloso de estar al lado de él”, mencionó el “Arriero” en la entrevista.

De otro lado, Herrera afirmó que Dayro puede ser en la selección Colombia lo que Cristiano es en Portugal, un referente en el ataque, con jerarquía y empuje a un equipo que, pese a la crisis de resultados, tiene el cupo al mundial muy cerca en las eliminatorias.

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo importante para Portugal, por eso lo sigue convocando más allá de la edad - crédito Pedro Nunes/REUTERS

“A la Selección Colombia siempre van los mejores, cuando yo fui, siempre íbamos los mejores, en este momento Dayro es el mejor, anda bien, anda corriendo, anda regresando, anda jugando como un nueve o diez, entonces, que podemos esperar de Dayro… el balón siempre lo busca. Cuantos años tiene Cristiano Ronaldo y es el goleador de Portugal… bueno”, afirmó.

“No tenemos tiempo”

Cambiando de tema, Hernán Darío Herrera criticó el poco espacio para preparar un partido a nivel local o internacional: “No tenemos tiempo, este mes ha sido de poco trabajo, no hemos tenido muchas sesiones de entrenamiento porque no se ha podido, me lleve todo el equipo para Pasto porque quería clasificar, quería irme tranquilo para Brasil, pero ahora tengo una semana para preparar el partido con Cali, quiero jugar con el equipo titular para clasificar”.

El técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, se quejó por los pocos días para preparar un partido de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

“Dicen que con los equipos colombianos no pasa nada a nivel internacional, pero es que es muy duro, a mí me tocó ir a Chile viajando casi ocho horas y devolverme a Bolivia, muy duro el camino y venir a jugar a Colombia y mandarme para otro lado… le tiene que dar a uno tiempo, debe tener siquiera cuatro días para recuperar al equipo. Yo creo que, en este momento, en estas instancias la federación debería pensar más en darle un poquito de descanso a los equipos que están en copa”, añadió.

De otro lado, espera un triunfo o empate ante Fluminense el 29 de mayo, con lo que asegurará los octavos en la Copa Sudamericana: “Como jugador nunca pude jugar en el Maracaná, no lo conocí ahora ir al Maracaná y ganarle a Fluminense es una alegría para todos nosotros porque este equipo nunca ha estado en finales. Nosotros vamos con una ventaja, pero sabemos lo que es Fluminense, aunque debemos ser atrevidos y por qué no ir a ganarles”.