Mariana Pajón mandó fuertes pullas al Gobierno Petro por falta de apoyo: “Muchos deportistas y sus equipos están sin sueldo”

El deporte colombiano sufrió un golpe fuerte por cuenta de la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de recortar el presupuesto al Ministerio del Deporte, que prácticamente acabó con varios programas y planes de apoyo para deportistas, entrenadores y federaciones en todo el país para 2025.

Ante esa situación, Mariana Pajón mostró su molestia contra el Gobierno Petro por dejar a la deriva a los deportistas, pues la mayoría de ellos comenzaron el ciclo para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y cuentan con muchos gastos, desde viajes al exterior hasta pagar a entrenadores y demás colaboradores.

De otro lado, la ciclista de BMX, dos veces ganadora de la medalla de oro en Londres 2012 y Río 2016, confirmó si estará en las próximas justas, que serán una revancha por la temprana eliminación en París 2024, su peor presentación hasta el momento en las competencias olímpicas.

“El deporte no es solo medallas”

Al momento en que el presupuesto del Ministerio del Deporte bajó a algo menos de 500.000 millones de pesos para 2025, distintos sectores mostraron su rechazo por el fuerte recorte, en especial los que representan a los atletas porque son los primeros afectados.

En entrevista con El Heraldo, Mariana Pajón mostró su preocupación por la falta de apoyo por parte del Gobierno nacional: “Este es un medio de vivir para muchos deportistas, y no solo para ellos, también para sus familias. Muchos deportistas y sus equipos están sin sueldo”.

“No es solo el atleta, es el fisioterapeuta, el entrenador, el médico. Todos hacen parte de esto, no están recibiendo pago desde hace un tiempo y están buscando qué hacer. Desde los Juegos Olímpicos no hay selección Colombia de BMX y eso es realmente preocupante. Esperemos que eso se resuelva. El deporte no es solo medallas, genera tejido social, educación, salud, inspiración. Es hora de entender eso y apoyar más”, añadió.

Sumado a eso, Pajón lamentó que Barranquilla perdiera la sede de los Juegos Panamericanos 2027, debido a que el Gobierno no desembolsó dos cuotas a Panam Sports en 2023: “Saber que no hubo un respaldo, que no creían o que por cualquier razón se perdieron esos Juegos es muy triste. Aquí no solo perdió el deporte colombiano, aquí perdió el país”.

“Muchos no dimensionan lo que son unos Juegos Panamericanos. Aquí perdimos en términos de economía, turismo, infraestructura, legado deportivo y a nivel cultural. Me dolió especialmente porque fui parte de un grupo de deportistas que luchó para que no se perdieran. Fue una oportunidad muy grande que no se aprovechó, y ojalá de alguna manera se pueda compensar”, dijo la campeona de BMX.

“Tengo muchos retos en mi carrera”

A los 33 años, se ha hablado mucho sobre el posible retiro de Pajón del BMX, que incluso se consideró que los Juegos Olímpicos de París 2024 era la última presentación en las pistas para la antioqueña, que descartó esa idea en el periódico barranquillero y explicó sus siguientes pasos.

“Tengo muchos retos en mi carrera, grandes. No me quedo con eso y tampoco me quedo con mi última participación en París. Todavía no me retiro. A mí me encanta la bici, es mi lugar feliz. Entonces tengo varios retos. Primero, recuperarme, estar perfecta para volver a empezar, sobre todo en 2026, y hacer todo un nuevo ciclo olímpico y empezar de cero”, afirmó.

Mariana Pajón también confirmó que le dirá que si a las próximas justas olímpicas, en las que le apunta a volver al podio como en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020: “Sí, Los Ángeles 2028 están en la mira. No me bajo. Y creo mucho en los ángeles, así que está perfecto”.