Figura de Independiente “calentó” el duelo contra Boca Juniors: “Es para hacer gol”

El partido se jugará el lunes 19 de mayo - crédito Boca Juniors

En el primer semestre de 2025, el torneo argentino se define en una fase de eliminación directa, en la que Racing de Avellaneda fue una de las decepciones tras quedar fuera de la competencia en la primera fase de los duelos.

Con ocho equipos con vida, el partido más llamativo de los cuartos de final es entre Boca Juniors e Independiente de Avellaneda, que se jugará el lunes 19 de mayo en La Bombonera, estadio del Xeneize.

El encuentro no se disputará el fin de semana debido a que Independiente jugó el jueves 15 de mayo por la Copa Sudamericana y la intención es que los jugadores del equipo de Avellaneda puedan descansar con los parámetros que exige la FIFA.

Además del triunfo frente a Guaraní, el partido por la Copa Sudamericana fue aprovechado por uno de los jugadores de Independiente para “calentar” la previa del partido ante Boca.

El colombiano es llamado 'Pantera Negra' por los hinchas de Independiente - crédito Fotobaires

Se trató del lateral colombiano Álvaro Angulo, que en zona mixta habló sobre el presente de Independiente y la expectativa que se tiene antes del partido en La Bombonera, que representa la confrontación entre dos de los equipos más ganadores de Argentina.

Debido a que uno de los periodistas le preguntó por la cantidad de partidos en los que no ha anotado gol, Ángulo indicó que se ha “guardado” para anotarle a Boca Juniors en su casa.

“Todo este tiempo que me he guardado es para hacer un gol en La Bombonera“, fue el comentario del colombiano, que no ha sido recibido con agrado por los hinchas de Boca Juniors.

Independiente tendrá menos días de descanso qeu su rival - crédito Independiente

Por su parte, Julio Vaccardi, entrenador de Independiente, prefirió apaciguar la polémica y comentó que el partido del lunes 19 de mayo será “hermoso” y revalidar que tiene total confianza en sus dirigidos.

“El lunes va a ser un partido hermoso, iremos a dar la cara. Yo confío en mis futbolistas, en cómo se brindan partido a partido, siempre digo que siempre hay un poco más para crecer, pero repito, confío en este equipo, en cómo representa a la institución“.

Por último, el estratega cuestionó a la AFA al indicar que hubiera preferido tener un día más de descanso. “Hubiera estado bueno que sea ese día porque nos da más tiempo de trabajo en búsqueda del partido y enaltece la competencia“, puntualizó.

Boca recuperaría a sus referentes para los cuartos de final

Boca recuperaría a dos de sus figuras - crédito Boca Juniors

Tras avanzar de ronda por penales contra Lanús, Boca Juniors, que sigue siendo dirigido por un técnico interino tras la salida de Fernando Gago, recibió una buena noticia en la previa de los cuartos de final.

Se trata de la recuperación del español Ander Herrera y el uruguayo Edinson Cavani, que habían estado alejados de los terrenos de juego en las últimas semanas.

En el caso del europeo, lo más probable es que sea inicialista, puesto que es considerado uno de los pilares del Xeneize en el medio campo; mientras que Cavani, que se recuperó de un desgarro, podría ser suplente.

Esta es la posible nómina titular de Boca Juniors vs. Independiente: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera (o Belmonte), Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. De esta forma, el que saldría de la alineación es Alan Velasco.

Estos son los otros partidos de la fase de eliminación en Argentina:

Domingo 18 de mayo: Rosario Central vs. Huracán (presencia del colombiano Jaminton Campaz).

Lunes 19 de mayo: Argentinos Júniors vs. San Lorenzo (presencia del colombiano Jhojan Romaña).

Martes 20 de mayo: River Plate vs. Platense (presencia del colombiano Miguel Ángel Borja).